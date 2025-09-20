به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده شنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با تلاش و پیگیری پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی بخش بوشکان و همکاری بنیاد رشد و اندیشه‌سازندگی استان بوشهر و امور عشایر، عملیات آبرسانی به آبشخورهای حیات‌وحش در مناطق حفاظت‌شده شاهزاده ابراهیم، تنگ باهوش و شکارممنوع کوه سیاه با موفقیت انجام شد.

وی با بیان اینکه خشکسالی‌های اخیر تهدید جدی برای زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری استان ایجاد کرده است، افزود: این اقدام با هدف تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش و جلوگیری از بروز بحران در زیستگاه‌های حساس صورت گرفته است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های مردمی خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی تنها با همدلی و مشارکت جمعی امکان‌پذیر است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند الگویی موفق برای صیانت از منابع طبیعی و حیات‌وحش در سراسر کشور باشد.