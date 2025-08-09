حسین نژاد: باید مقابل «آکرون» پیروز می شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین‌نژاد هافبک تیم فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه، در گفتگو با «Match TV» اعلام کرد تیمش مستحق پیروزی در دیدار چهارم لیگ برتر روسیه مقابل تیم «آکرون» بوده و می‌توانسته چندین گل دیگر نیز به ثمر برساند.

دیدار روز جمعه در شهر کاسپیسک با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم مهمان (آکرون) در دقیقه ۸۴ بازی توانست گل تساوی را به ثمر برساند.

حسین‌نژاد وینگر ایرانی دینامو ماخاچ قلعه در این باره گفت: قطعاً ما حق پیروزی مقابل آکرون را داشتیم. یک گل ساده دریافت کردیم، اما در سه یا چهار موقعیت دیگر باید گل می‌زدیم. نتیجه ناامیدکننده‌ای بود، اما فوتبال همین است. باید به راه خود ادامه دهیم و پیشرفت کنیم.

تیم دینامو ماخاچ‌قلعه با کسب پنج امتیاز در رتبه نهم جدول لیگ برتر روسیه قرار دارد. در هفته بعد، دینامو ماخاچ‌قلعه در تاریخ ۱۸ مرداد به مصاف تیم «پارین» از نیژنی نووگورود خواهد رفت.