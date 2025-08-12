به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی ظهر سه شنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه کردستان از پروژه گردنه صلواتآباد سنندج اظهار کرد: در حوزه احداث و بهسازی راههای اصلی استان، سه دستگاه متولی فعالیت دارند؛ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، و ادارات کل راه و شهرسازی استانها که پروژههای تفویضشده را اجرا میکنند.
وی با اشاره به پروژه گردنه صلواتآباد افزود: طول کل مسیر ۲۵ کیلومتر است که عمده آن در گذشته چهارخطه شده و تنها ۶ کیلومتر باقی مانده که شامل تونل شماره یک و مسیر روستای صلواتآباد است و عملیات اجرایی این بخش امسال آغاز میشود، اما تکمیل تونل شماره یک به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
الیاسی ادامه داد: تاکنون ۷۵ درصد عملیات عمرانی گردنه انجام شده و ۱۰ دیوار حائل تا ارتفاع ۲۰ متر و سه دهانه پل ۶۰ متری در حال احداث است و از چهار و نیم کیلومتر باقیمانده، امسال دو کیلومتر به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین به پروژههای دیگر استان اشاره کرد و گفت: محور سقز–بانه از دیگر پروژههای در دست احداث کردستان است که از ۱۰ کیلومتر تفویضشده، ۷ کیلومتر امسال تکمیل میشود.
وی اعلام کرد: پل ۱۸۰ متری این محور سال آینده و پل ۱۲۰ متری پس از رفع معارضات مالکیتی به بهرهبرداری میرسد.
الیاسی به محور بیجار–دیواندره پرداخت و اضافه کرد: در این مسیر ۱۹ کیلومتر چهارخطه شده و ۱۱ کیلومتر دیگر در دست ساخت است و پیشبینی میشود تا شهریور سال آینده این بخش تکمیل شود.
وی اذعان کرد: محور سنندج–مریوان نیز از دیگر پروژههای در دست اجرا است و عملیات چهارخطهسازی در گردنه خروسه در حال انجام است و در صورت تأمین اعتبار، سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی اضافه کرد: محور اورامان از دیگر طرحهایی بود که مدیرکل راه و شهرسازی کردستان به آن پرداخت و گفت: ۴۰۰ متر باقیمانده این مسیر بهسازی و اتصال جاده به کرمانشاه امسال تکمیل خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تصریح کرد: طرح محور سنندج–کامیاران نیز امسال ۳ کیلومتر از ۵.۵ کیلومتر این پروژه اجرا میشود.
الیاسی مهمترین چالش اجرای پروژهها را کمبود نقدینگی و تأمین اعتبارات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، تمامی کارگاههای وزارت راه و شهرسازی در استان فعال هستند که این امر علاوه بر توسعه زیرساختها، زمینه اشتغال مستقیم صدها نفر از نیروهای فنی و کارگری را فراهم کرده است.
