به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسنپور در جلسه بررسی روند خرید اوراق اسلامی، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان از ابتدای تیرماه موفق به خرید بیش از ۲,۱۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی شده است.
وی تصریح کرد: تخصیص این اعتبارات به دستگاههای اجرایی استان صادر شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان در ادامه ضمن تقدیر از دستگاههای اجرایی همراه، افزود: تخصیص اعتبارات برای دستگاههای شامل آبفا بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیتالله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقهای و نوسازی مدارس صادر شده است.
حسنپور، تصریح کرد: این دستگاهها میتوانند از فردا با مراجعه به خزانه، نسبت به دریافت تخصیص خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: همچنین تخصیص دستگاههای راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی این هفته صادر میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با بیان اینکه آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در پروژههای استانی مشاهده خواهد شد، از همکاری معاونت هماهنگی برنامهوبودجه سازمان مدیریت و همکاران این مجموعه، در پیگیری و تحقق این مهم تقدیر کرد.
حسنپور از آمادگی این سازمان برای دریافت کد یونیک و خرید اوراق اسلامی برای دستگاههای متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.
