تخصیص اوراق خریداری شده برای تأمین مالی پروژه‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از تخصیص اوراق اسلامی خریداری شده برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه حسن‌پور در جلسه بررسی روند خرید اوراق اسلامی، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از ابتدای تیرماه موفق به خرید بیش از ۲,۱۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی شده است.

وی تصریح کرد: تخصیص این اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی استان صادر شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در ادامه ضمن تقدیر از دستگاه‌های اجرایی همراه، افزود: تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های شامل آبفا بروجرد، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، استانداری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و نوسازی مدارس صادر شده است.

حسن‌پور، تصریح کرد: این دستگاه‌ها می‌توانند از فردا با مراجعه به خزانه، نسبت به دریافت تخصیص خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: همچنین تخصیص دستگاه‌های راهداری، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و علوم پزشکی این هفته صادر می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با بیان اینکه آثار تزریق این نقدینگی از مهرماه در پروژه‌های استانی مشاهده خواهد شد، از همکاری معاونت هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت و همکاران این مجموعه، در پیگیری و تحقق این مهم تقدیر کرد.

حسن‌پور از آمادگی این سازمان برای دریافت کد یونیک و خرید اوراق اسلامی برای دستگاه‌های متقاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب خبر داد.

