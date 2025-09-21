دانشجویان علوم پزشکی قم پنج مدال المپیاد علمی کشور را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی قم با درخشش در حیطه‌های «استدلال بالینی» و «اخلاق پزشکی» موفق به کسب پنج مدال در بخش‌های گروهی و انفرادی شدند.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم که پس از یک سال تلاش و آمادگی مستمر در این رویداد شرکت کرده بودند، توانستند نام این دانشگاه را در میان دانشگاه‌های برتر کشور مطرح کنند.

مهدیه احسانی درخشش ویژه‌ای داشت و علاوه بر کسب مدال طلای بخش انفرادی در حیطه اخلاق پزشکی، در بخش گروهی همین رشته نیز به مدال برنز دست یافت.

همچنین مهدی پروینی دانشجوی پزشکی دانشگاه در حیطه استدلال بالینی، در هر دو بخش انفرادی و گروهی موفق به کسب دو مدال نقره شد و افتخاری دیگر برای قم رقم زد.

از سوی دیگر، فاطمه آقایی که سال گذشته نیز در همین المپیاد موفق به کسب مدال شده بود، امسال توانست بار دیگر در حیطه استدلال بالینی بدرخشد و مدال نقره گروهی را از آن خود کند.