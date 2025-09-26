  1. استانها
  2. کردستان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

سردار رضایی: ماندگاری انقلاب متکی به مردم است

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: هر نظامی متکی به مردم باشد ماندگار خواهد بود و انقلاب اسلامی نیز بر همین اساس پابرجا مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی، ظهر جمعه در سخنرانی خود پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر سنندج، با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، با تجلیل از ایثارگری‌های مردم این خطه، اظهار کرد: مردم کردستان در تاریخ معاصر مبارزانی بزرگ پرورش داده‌اند و در مسیر انقلاب اسلامی، شهدای ارزشمندی همچون ماموستا برهان عالی را تقدیم نظام کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق ایمان و تعهد آنان به آرمان‌های انقلاب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماهیت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تاکید بر ایجاد تحولات بنیادینی که انقلاب اسلامی نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان به وجود آورد، تصریح کرد: هر نظامی که متکی بر مردم باشد ماندگار خواهد بود و انقلاب اسلامی نیز بر همین اساس تا امروز پایدار و استوار باقی مانده است.

وی این اتکاء به مردم را عامل اصلی عبور از بحران‌ها و تداوم حیات پربرکت انقلاب دانست.

نقش مردم در دفاع مقدس و ناکامی توطئه‌های دشمنا ن

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با مروری بر دوران جنگ تحمیلی، به نقش بی‌بدیل ملت ایران در مقابله با تجاوز رژیم بعث عراق اشاره کرد و افزود: دشمنان پس از آنکه در برابر استقلال ایران و اراده ملت به شکست رسیدند، صدام را مسلح کردند تا به زعم خود بتوانند حرکت رو به رشد انقلاب را متوقف سازند.

وی اذعان کرد: ملت ایران با فرمان تاریخی امام (ره) به جبهه‌ها شتافتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به اشغال درآید.

سردار رضایی در ادامه این بخش، به عظمت و سنگینی هزینه‌ای که ملت ایران برای این پیروزی پرداخت، اشاره کرد و بیان داشت: ملت ایران با تقدیم ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز سرافرازانه از میدان جنگ خارج شد.

وی همچنین تاکید کرد: توطئه‌های بعدی دشمنان پس از جنگ، از جمله فتنه‌های سال‌های ۸۸ و ۱۴۰۱ نیز نتوانست به نتیجه مورد نظر آنان برسد و با هوشیاری مردم خنثی شد.

اقتدار نظامی ایران و پاسخ کوبنده به متجاوزین

فرمانده سپاه بیت‌المقدس به اقتدار نظامی کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز پرداخت و به عنوان نمونه به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه دشمن تنها ۱۲ ساعت پس از حمله، با پاسخ موشکی و کوبنده نیروهای مسلح ایران مواجه شد، اظهار کرد: همین قدرت نظامی سبب شد رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ روز ناچار به پذیرش آتش‌بس شود و این پاسخ قاطع و به موقع، نمادی از توان دفاعی بازدارنده ایران و آمادگی نیروهای مسلح برای حراست از امنیت کشور بود.

اجلاسیه زنان شهیده و کنگره شهدای کردستان در راه است

سردار رضایی به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، به برنامه‌های پیش روی سپاه در استان اشاره کرد و از برگزاری اجلاسیه ۵۶۶ زن شهیده در آینده نزدیک و همچنین دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید دفاع مقدس استان کردستان در سال آینده خبر داد.

وی هدف اصلی این برنامه‌های مهم فرهنگی و حماسی را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و حفظ این روحیه حماسی در جامعه عنوان کرد تا این میراث گرانبها همچنان مایه افتخار و اقتدار کشور باقی بماند.

کد خبر 6602330

