سردار رضایی: ماندگاری انقلاب متکی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی، ظهر جمعه در سخنرانی خود پیش از خطبههای نماز جمعه شهر سنندج، با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، با تجلیل از ایثارگریهای مردم این خطه، اظهار کرد: مردم کردستان در تاریخ معاصر مبارزانی بزرگ پرورش دادهاند و در مسیر انقلاب اسلامی، شهدای ارزشمندی همچون ماموستا برهان عالی را تقدیم نظام کردهاند که نشاندهنده عمق ایمان و تعهد آنان به آرمانهای انقلاب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماهیت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تاکید بر ایجاد تحولات بنیادینی که انقلاب اسلامی نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان به وجود آورد، تصریح کرد: هر نظامی که متکی بر مردم باشد ماندگار خواهد بود و انقلاب اسلامی نیز بر همین اساس تا امروز پایدار و استوار باقی مانده است.
وی این اتکاء به مردم را عامل اصلی عبور از بحرانها و تداوم حیات پربرکت انقلاب دانست.
نقش مردم در دفاع مقدس و ناکامی توطئههای دشمنا ن
فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان با مروری بر دوران جنگ تحمیلی، به نقش بیبدیل ملت ایران در مقابله با تجاوز رژیم بعث عراق اشاره کرد و افزود: دشمنان پس از آنکه در برابر استقلال ایران و اراده ملت به شکست رسیدند، صدام را مسلح کردند تا به زعم خود بتوانند حرکت رو به رشد انقلاب را متوقف سازند.
وی اذعان کرد: ملت ایران با فرمان تاریخی امام (ره) به جبههها شتافتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به اشغال درآید.
سردار رضایی در ادامه این بخش، به عظمت و سنگینی هزینهای که ملت ایران برای این پیروزی پرداخت، اشاره کرد و بیان داشت: ملت ایران با تقدیم ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز سرافرازانه از میدان جنگ خارج شد.
وی همچنین تاکید کرد: توطئههای بعدی دشمنان پس از جنگ، از جمله فتنههای سالهای ۸۸ و ۱۴۰۱ نیز نتوانست به نتیجه مورد نظر آنان برسد و با هوشیاری مردم خنثی شد.
اقتدار نظامی ایران و پاسخ کوبنده به متجاوزین
فرمانده سپاه بیتالمقدس به اقتدار نظامی کنونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه نیز پرداخت و به عنوان نمونه به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه دشمن تنها ۱۲ ساعت پس از حمله، با پاسخ موشکی و کوبنده نیروهای مسلح ایران مواجه شد، اظهار کرد: همین قدرت نظامی سبب شد رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ روز ناچار به پذیرش آتشبس شود و این پاسخ قاطع و به موقع، نمادی از توان دفاعی بازدارنده ایران و آمادگی نیروهای مسلح برای حراست از امنیت کشور بود.
اجلاسیه زنان شهیده و کنگره شهدای کردستان در راه است
سردار رضایی به منظور پاسداشت یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار، به برنامههای پیش روی سپاه در استان اشاره کرد و از برگزاری اجلاسیه ۵۶۶ زن شهیده در آینده نزدیک و همچنین دومین کنگره ۵۵۳۶ شهید دفاع مقدس استان کردستان در سال آینده خبر داد.
وی هدف اصلی این برنامههای مهم فرهنگی و حماسی را انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و حفظ این روحیه حماسی در جامعه عنوان کرد تا این میراث گرانبها همچنان مایه افتخار و اقتدار کشور باقی بماند.
