ترامپ: مأموریت ویتاکر توقف خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری تاس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی اظهاراتی اعلام کرد که متیو ویتاکر، نماینده دائم آمریکا در ناتو، مأموریت دارد خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی واشنگتن را متوقف کند.

ترامپ در یک ضیافت شام که توسط اندیشکده اِی‌سی‌آی در ایالت ویرجینیا برگزار شد، گفت: اروپایی‌ها در حال خرید نفت از روسیه هستند. این اتفاق نباید رخ دهد، درست است؟

وی تأکید کرد که ویتاکر اجازه نخواهد داد این روند برای مدت طولانی ادامه یابد و افزود که وی باید در این باره با متحدان آمریکا مشورت کند.

ترامپ خطاب به ویتاکر گفت: مت، آنها باید خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. با آنها لطفاً صحبت خواهی کرد؟

ترامپ همچنین اشاره کرد که دولت وی اقداماتی برای افزایش تولید نفت داخلی و کاهش هزینه آن در آمریکا انجام می‌دهد.

وی در تاریخ ۱۳ سپتامبر اعلام کرده بود که آماده اعمال تحریم‌های سخت علیه روسیه است، به شرط آن‌که تمامی اعضای ناتو متحدانه وارد عمل شوند و واردات نفت از روسیه را متوقف کنند.

وی ادامه داد که ادامه واردات انرژی از روسیه توسط برخی اعضای ناتو موضع مذاکراتی این ائتلاف را تضعیف می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از کشورهای عضو ناتو خواست برای واردات کالاهای چینی تعرفه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد اعمال کنند و مدعی شد چنین اقدامی می‌تواند به حل بحران اوکراین کمک کند و پس از دستیابی به توافق صلح امکان لغو این تعرفه‌ها وجود خواهد داشت.

پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، آمریکا بارها از اتحادیه اروپا و متحدان ناتو خواسته است که وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهند.

واشنگتن تأکید می‌کند که خرید نفت و گاز روسیه درآمدی حیاتی برای مسکو فراهم می‌کند و توانایی کرملین برای ادامه جنگ را تقویت می‌نماید. در همین راستا، آمریکا خود تحریم‌های گسترده‌ای علیه بخش انرژی روسیه اعمال کرده و صادرات ال‌ان‌جی و نفت شیل را برای جایگزین کردن عرضه روسیه به اروپا افزایش داده است.

با این حال، برخی کشورهای اروپایی مانند مجارستان، اسلواکی و تا حدی آلمان به دلیل نیاز شدید به انرژی و محدودیت زیرساخت‌ها، در برابر توقف کامل خرید انرژی از روسیه مقاومت کرده‌اند.

این اختلاف دیدگاه‌ها باعث شده تلاش‌ها برای اجماع کامل در ناتو و اتحادیه اروپا زمان‌بر باشد و آمریکا بارها از ابزارهای فشار اقتصادی و دیپلماتیک برای تسریع این روند استفاده کند.