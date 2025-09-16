پلیتیکو: آمریکا و اروپا ناتوان از توقف فروش نفت روسیه به ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، نشریه پلیتیکو گزارش داد که بعید است که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند ترکیه را مجبور یا متقاعد کنند که خرید نفت از روسیه را متوقف کند؛ چرا که این کشور هیچ علاقه‌ای به کنار گذاشتن منابع انرژی ارزان قیمت از خود نشان نداده است.

پلیتیکو در گزارش خود می‌گوید ترکیه با داشتن خط لوله ترک استریک یکی از اصلی ترین خریداران انرژی روسیه است و از آنجا که عضو اتحادیه اروپا هم نیست، این اتحادیه گزینه‌های کمی برای اجبار ترکیه به توقف خرید انرژی از روسیه دارد.

این نشریه همچنین معتقد است که انتشار یک پست در شبکه اجتماعی تروث توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم نخواهد توانست ترکیه را بر آن دارد که از ده‌ها میلیارد دلار خرید سالانه انرژی از روسیه چشم‌پوشی کند.

پیشتر روزنامه واشینگتن پست گزارش داده بود که ترکیه یکی از بزرگ‌ترین خریداران حامل‌های انرژی از روسیه است و با وجود شرایط سیاسی کنونی، به دنبال حفظ روابط خود با کرملین است.

ترامپ اخیراً اعلام کرده که اگر همه کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا خرید نفت از روسیه را متوقف کنند، وی آماده است که تحریم‌های سختی را علیه روسیه اعمال کند.