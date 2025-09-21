۶۴ درصد سدهای کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته سال آبی را پشت سر می گذاریم‌وشرایط آبی کشور، شرایط مطلوبی نیست به طوری که از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا پانزدهم شهریور ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است.

خروجی سدها با ۳۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به ۲۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸ میلیارد ۸۳۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۵ میلیارد مترمکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۳۶ درصد و ۶۴ درصد مخازن سدها خالی است.

کدام سدها وضعیت نامطلوبی دارند؟

بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال تا پانزدهم شهریور ماه معادل ۱۵۰ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۷.۴ میلیمتر )۳۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۵۱.۵ میلیمتر) ۴۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بارندگی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بدترین وضعیت بارندگی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند و تنها استان گیلان وضعیت نرمال بارندگی را داشته است.