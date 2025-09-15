به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد سالاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان، در حاشیه این اعزام، با ابراز خرسندی از این حرکت فرهنگی و معنوی اظهار داشت: ایثارگران و شهدای گرانقدر دفاع مقدس، گنجینههای عظیم این ملت هستند و ما همواره مدیون فداکاریهای بیبدیل آنها هستیم. این سفر زیارتی، در حقیقت پاسداشت رشادتهایی است که در دوران دفاع مقدس، به اوج خود رسید و امروز نیز جلوههای آن را در استقامت خانوادههای معزز ایثارگران در جبهه فرهنگی و جنگ نرم میبینیم.
وی افزود: این اقدام، نه تنها تکریم و سپاسگزاری از مقام شامخ ایثار و مقاومت است، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و تقویت روحیه معنوی و انقلابی در جامعه محسوب میشود.
سالاری خاطرنشان کرد: این اعزام که به همت بخش ایثارگران ناحیه مقاومت بسیج سپاه رودان ترتیب داده شده بود، شامل ۱۶ خانواده به همراه اعضای آنها بود که با یک دستگاه اتوبوس سفر خود را آغاز کردند.
اعزام این کاروان به مشهد مقدس، در حالی صورت میگیرد که شهرستان رودان همواره پرچمدار تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران بوده و اینگونه برنامهها، نمادی از تداوم این مسیر ارزشمند است.
