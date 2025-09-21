به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در نقلوانتقالات اخیر با جذب علی شیرانی، گوش راست با سابقه ملی، و محمد نوربخش، سنگربان جوان کشور، دو بازیکن کلیدی فصل گذشته گیتیپسند را به جمع طلاییپوشان اضافه کرد.
در ادامه نقلوانتقالات هندبال کشور، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با انجام دو خرید مهم از تیم گیتیپسند، ترکیب خود را برای فصل پیشرو تقویت کرد. علی شیرانی، گوش راست با سابقه ۱۳ سال حضور در آکادمی سپاهان و تجربه بازی در تیمهای ملی، ذوبآهن و گیتیپسند، پس از یک فصل دوری به خانه بازگشت.
همچنین محمد نوربخش، دروازهبان فصل گذشته گیتیپسند و عضو پیشین تیم ملی هندبال پایه، با قراردادی رسمی به سپاهان پیوست. نوربخش سابقه بازی در ذوبآهن اصفهان را نیز در کارنامه دارد.
این دو بازیکن قرار است با تجربه و جوانی خود، سپاهان را در مسیر رقابتهای فصل جدید لیگ برتر هندبال یاری کنند.
