زاکانی: ۹۵ درصد مشکلات کشور به تحریم ربطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد شهید آرمان با هدف تکریم و هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید (طرح پیوند مسجد و مدرسه)، آئین با شکوه هم‌عهدی مربیان و خادمین را صبح امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار کرد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به مقاومت ملت ایران در دوران دفاع مقدس و شرایط امروز کشور گفت: دشمنان وعده داده بودند که سه روزه خوزستان را جدا کنند و هفت روزه تهران را زیر چکمه‌های بعثیون لگدمال کنند. اما امروز کسانی که چنین آرزوهایی داشتند در جهنم می‌سوزند و پیروان مکتب شیاطین همچنان در پی تحقق این رویاها هستند؛ ما با صلابت به آنها می‌گوئیم که این غلط‌های زیادی است.

وی با بیان اینکه در طول ۱۲ روز ابتدایی جنگ تحمیلی برخی به دنبال تغییر نظام و تجزیه ایران بودند، افزود: امروز ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شیرمردان و شیرزنانی همچون شهدای عزیز پرچمداری می‌کنند و به پیشگاه امام، شهیدان و رهروان راه حق و مکتب امام صلوات می‌فرستیم.

شهردار تهران ادامه داد: شرایط سخت‌تر خواهد شد، همانند صعود به قله که هرچه بالاتر می‌رویم مسیر دشوارتر می‌شود. ما باید خود را برای این شرایط سخت آماده کنیم تا بتوانیم به موفقیت برسیم. در یک تیم کوهنوردی، همه به قله نمی‌رسند، اما تیم موفقیت را رقم می‌زند و مستحکم‌ترین افراد به قله صعود می‌کنند. انقلاب اسلامی نیز همین‌گونه است؛ طی ۴۶ سال گذشته مسیر پیچیده‌تر شده و سختی‌ها بیشتر شده است. عده‌ای از گردونه خارج شدند و عده‌ای دیگر به این مسیر وارد شدند.

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در جنگ تحمیلی اول و دوم اظهار داشت: دلیل شکست دشمن این بود که اسلام مکتب شکل‌دهنده به نظام و حاکمیت در کشور ماست و مردم ایران با ایمان و اراده در مسیر عمل صالح ایستادند. ایران سرزمین دلیران است و تاریخ آن رشیدپروری و دلاورپروری را نشان می‌دهد.

زاکانی خاطرنشان کرد: اگر دشمن نتوانست موفق شود به خاطر نقش اسلام، مردم و ولایت بود. مردم ایران در طول تاریخ نمونه‌ای از ایستادگی و شجاعت را نشان دادند و ولایت توانست اجزای جامعه را حول خود جمع کند. مهم‌ترین وظیفه ما حفظ و تقویت انسجام ملی است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب تأکید کرد: جامعه حق و باطل دو گروه خواص و عوام دارد. امروز در جمع حاضر و در الگویی قابل توسعه، شما خواص اهل حق هستید؛ کسانی که جان بر کف، اهل بصیرت و شجاعت‌اند.

زاکانی با اشاره به عملیات والفجر ۸ و فداکاری رزمندگان در سرمای بهمن‌ماه گفت: آن شیعه‌ای که لباس بر تن کرده و از اروند عبور می‌کند و بعد از گذر از موانع دشمن تازه با خود دشمن درگیر می‌شود، نمونه‌ای از بصیرت و مجاهدت واقعی است. انتظار امروز هم این است که جمع حاضر با بصیرت و قیام مجاهدانه بتوانند راه را برای دیگران باز کنند و هرکدام به یک علمدار و پرچمدار تبدیل شوند.

وی در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی دهه ۷۰ اشاره کرد و افزود: سال ۷۷ در دانشگاه تلاش ما این بود که یک جریان فرهنگی را در جامعه دنبال کنیم. همان زمان با وجود اینکه دانشجو بودیم، سه هفته‌نامه برای مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها منتشر می‌کردیم. برخی می‌گفتند چه ربطی دارید به مسجد یا مدرسه؛ اما ما با الهام از پیام سال ۶۷ امام خمینی (ره) تصمیم گرفتیم بسیج طلاب را راه‌اندازی کنیم. آن زمان چیزی به نام بسیج طلاب وجود نداشت و با همکاری علما و طلاب، این مجموعه را شکل دادیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: یکی از آرزوهای ما در آن سال‌ها ساماندهی دانشجویان و طلاب در مساجد بود تا مسجد به عنوان سنگر فرهنگی و معرفتی احیا شود. امروز که به پنج دوره تلاش و کوشش دوستان به‌ویژه آقای شیرنژاد نگاه می‌کنم، می‌بینم اوج آن آرزوی ۲۷ سال پیش محقق شده است. این مسئله بسیار مبارک و مهم است که بر مدار ولایت گرد هم آمده‌ایم و برای زمینه‌سازی ظهور قیام می‌کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه جنگ تمامی ندارد، گفت: این جنگ هر روز شکل جدیدی پیدا می‌کند و کار سخت‌تر می‌شود. وقتی می‌گویم سختی، منظورم گرانی و معیشت نیست. این‌ها مشکلاتی است که با تدبیر، تکیه بر توان داخلی و استفاده از فرصت‌ها قابل حل است. اگر مشکلی هست، از خودمان است. سال‌ها قبل گفتم ۸۵ درصد مشکلات به تحریم ربطی ندارد، امروز هم معتقدم ۹۵ درصد مسائل هیچ ارتباطی به تحریم ندارد. مهم این است که خودمان را باور کنیم و در مسیر درست قرار بگیریم.

وی در ادامه به پیچیدگی‌های مواجهه با دشمن اشاره کرد و گفت: اگر در دهه ۶۰ دشمن با پیاده‌نظام مقابل ما بود، در دهه ۷۰ تلاش کرد مسئولان را مقابل هم قرار دهد. در ادامه به دنبال دوگانه‌سازی حاکمیت رفتند و سپس سعی کردند مردم را در مقابل هم قرار دهند. نمونه آن را در حوادث سال ۷۸ و بزرگ‌تر از آن در فتنه ۸۸ دیدیم.

زاکانی در پایان تأکید کرد: این پیچیدگی‌ها سختی‌های اصلی ما هستند و باید با بصیرت، وحدت و مجاهدت به مقابله با آن‌ها پرداخت.