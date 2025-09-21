برگزاری ۳۷۲ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شعار ملی هفته دفاع مقدس امسال با عنوان «ما فاتحان قلهایم» اظهار کرد: مجموعه برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان میناب با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان برگزار خواهد شد.
۲۳ عنوان برنامه شاخص از سفال تا سلاح
فرمانده سپاه میناب با بیان اینکه از مجموع ۳۷۲ برنامه، ۲۳ برنامه به عنوان رویدادهای شاخص در سطح شهرستان تعریف شدهاند، گفت: یکی از این برنامههای ویژه، رونمایی از روستای الگوی اقتصاد مقاومتی در گلشوار با حضور فرمانده سپاه استان هرمزگان (سپاه امام سجاد علیهالسلام) خواهد بود.
وی افزود: در این روستا، یک کارگاه سنتی سفالگری با پیشینه تاریخی در میناب، به کمک تسهیلات بسیج سازندگی، طی بیش از یک دهه فعال بوده و اکنون به یک مدل موفق از اشتغالزایی بومی تبدیل شده است.
افتتاح مدرسه در مناطق کمبرخوردار
اسلامی همچنین از بهرهبرداری از یک واحد آموزشی جدید در منطقه چهارده روستا از توابع بخش سندرک خبر داد و افزود: این پروژه عمرانی با تلاش قرارگاه محرومیتزدایی سپاه به سرانجام رسیده و بخشی از نیاز آموزشی در مناطق کمبرخوردار را برطرف خواهد کرد.
رقابت تیراندازان جنوب کشور در میناب
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: به میزبانی میناب، یک دوره مسابقه تیراندازی با سلاح شکاری مجوزدار ویژه تیراندازان جنوب کشور برگزار خواهد شد و علاقهمندان دارای مجوز رسمی میتوانند در این رقابت شرکت کنند.
اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا ضمن تجلیل از مقام شهدا، جانبازان و ایثارگران، روحیه مقاومت، ایثار و خودباوری در جامعه و به ویژه در میان نسل نو تقویت شود.
