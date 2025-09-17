  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

۳۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار می‌شود

۳۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی هفته دفاع مقدس در گرگان برگزار می‌شود

گرگان-فرماندار گرگان از اجرای بیش از ۳۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی ومذهبی همزمان با هفته دفاع مقدس درسطح شهر و روستاهای شهرستان خبر داد وگفت: این برنامه‌ها با محوریت تکریم شهدا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس از اجرای مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی فرماندهی سپاه ناحیه گرگان، امسال ۳۵۰ برنامه متنوع توسط ادارات، نهادهای اجرایی و فرهنگی با محوریت گرامیداشت یاد شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه‌ها زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است، تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای انتقال مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های جدید طراحی شده‌اند.

فرماندار گرگان یکی از ویژگی‌های شاخص برنامه‌های امسال را گسترش آن به مناطق روستایی دانست و افزود: برای نخستین بار، حدود ۱۰۰ روستا در شهرستان گرگان در این برنامه‌ها مشارکت دارند. این اقدام نشان‌دهنده آن است که پیام دفاع مقدس محدود به مراکز شهری نیست و باید در سراسر نقاط کشور طنین‌انداز شود.

نصیبی با اشاره به محتوای برنامه‌ها اظهار کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، ثبت و مستندسازی خاطرات رزمندگان، دیدار با خانواده‌های شهدا و دلجویی از ایثارگران از مهم‌ترین بخش‌های این هفته خواهد بود. این خانواده‌ها ستون‌های پایدار ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی است.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا گنجینه‌های زنده تاریخ انقلاب‌اند، گفت: باید روایت ایثار و فداکاری این افراد سینه‌به‌سینه به نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند امنیت امروز، حاصل جان‌فشانی دیروز است.

فرماندار گرگان از مردم، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی خواست با حضور فعال در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، بار دیگر اتحاد، همبستگی و قدردانی از ایثارگران را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس صرفاً یک واقعه تاریخی نیست بلکه میراثی زنده و الهام‌بخش برای جامعه امروز ما است.

وی با بیان اینکه رویکرد مشارکتی برنامه‌ها امسال بسیار پررنگ‌تر از گذشته است، ادامه داد: حضور روستاییان در برنامه‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ مقاومت و ایثار، فراتر از جغرافیاست و همه اقشار جامعه در پاسداشت آن سهیم هستند.

نصیبی خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس باید بستری برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج روحیه ایثار و مقاومت باشد. برگزاری این تعداد برنامه در سطح شهر و روستاها، گامی مؤثر در حفظ و ترویج این ارزش‌ها خواهد بود.

کد خبر 6593067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها