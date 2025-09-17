به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس از اجرای مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی فرماندهی سپاه ناحیه گرگان، امسال ۳۵۰ برنامه متنوع توسط ادارات، نهادهای اجرایی و فرهنگی با محوریت گرامیداشت یاد شهدا، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه‌ها زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است، تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای انتقال مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های جدید طراحی شده‌اند.

فرماندار گرگان یکی از ویژگی‌های شاخص برنامه‌های امسال را گسترش آن به مناطق روستایی دانست و افزود: برای نخستین بار، حدود ۱۰۰ روستا در شهرستان گرگان در این برنامه‌ها مشارکت دارند. این اقدام نشان‌دهنده آن است که پیام دفاع مقدس محدود به مراکز شهری نیست و باید در سراسر نقاط کشور طنین‌انداز شود.

نصیبی با اشاره به محتوای برنامه‌ها اظهار کرد: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، ثبت و مستندسازی خاطرات رزمندگان، دیدار با خانواده‌های شهدا و دلجویی از ایثارگران از مهم‌ترین بخش‌های این هفته خواهد بود. این خانواده‌ها ستون‌های پایدار ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی است.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا گنجینه‌های زنده تاریخ انقلاب‌اند، گفت: باید روایت ایثار و فداکاری این افراد سینه‌به‌سینه به نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند امنیت امروز، حاصل جان‌فشانی دیروز است.

فرماندار گرگان از مردم، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی خواست با حضور فعال در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، بار دیگر اتحاد، همبستگی و قدردانی از ایثارگران را به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس صرفاً یک واقعه تاریخی نیست بلکه میراثی زنده و الهام‌بخش برای جامعه امروز ما است.

وی با بیان اینکه رویکرد مشارکتی برنامه‌ها امسال بسیار پررنگ‌تر از گذشته است، ادامه داد: حضور روستاییان در برنامه‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ مقاومت و ایثار، فراتر از جغرافیاست و همه اقشار جامعه در پاسداشت آن سهیم هستند.

نصیبی خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس باید بستری برای تقویت انسجام اجتماعی و ترویج روحیه ایثار و مقاومت باشد. برگزاری این تعداد برنامه در سطح شهر و روستاها، گامی مؤثر در حفظ و ترویج این ارزش‌ها خواهد بود.