قیمت انواع میوه در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

انواع آلو کیلویی ۱۰۴ هزار تومان

انار پیش رس کیلویی ۵۰ هزار تومان

انبه کیلویی ۱۹۹ هزار تومان

انجیر زرد کیلویی ۹۰ هزار تومان

انجیر سیاه کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

انگور کندری و صاحبی کیلویی ۸۰ هزار تومان

انگور مهری کیلویی ۶۵ هزار تومان

انگور بی‌دانه سفید کیلویی ۹۰ هزار تومان

انگور بی‌دانه قرمز کیلویی ۹۹ هزار تومان

سایر انواع انگور کیلویی ۵۵ هزار تومان

بادام تازه با پوست سبز کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۹۰ هزار تومان

پسته تازه کیلویی ۳۵۰ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

جانا کیلویی ۳۵ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۵۴ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۳۸ هزار تومان

خربزه مشهدی کیلویی ۳۹ هزار تومان

زغال اخته کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۶۰ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۶۰ هزار تومان

سیب گالا کیلویی کیلویی ۸۵ هزارتومان

سایر انواع سیب کیلویی ۵۰ هزار تومان

شبرنگ کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

انواع شلیل کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

انواع طالبی کیلویی ۳۸ هزار تومان

عناب تازه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

گردو تازه با پوست سبز کیلویی ۶۹ هزار تومان

فندوق تازه با پوست سبز کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۹۰ هزار تومان

گلابی شاه میوه کیلویی ۱۱۵ هزار تومان

گلابی اسپادانا کیلویی ۱۰۵ هزار تومان

گلابی بیروتی کیلویی ۱۱۹ هزار تومان

لیمو ترش مینابی کیلویی ۱۱۹ هزار تومان

سایر انواع لیموترش کیلویی ۹۹ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۱۸ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته‌های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

هلو کاردی کیلویی ۱۰۵ هزار تومان

هلو هسته جدا کیلویی ۱۰۵ هزار تومان

هلو انجیری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

نارنگی پیش رس کیلویی ۵۰ هزار تومان

هندونه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۲۵ هزار تومان

هندونه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۲۳ هزار تومان