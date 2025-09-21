به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صدرا کریم‌زاده، دانشیار دانشگاه تبریز و از متخصصان بازگشته به کشور، به عنوان محقق برتر جوان ایران در دهمین مجمع دانشمندان جوان بریکس در برزیل، به تشریح نقش حیاتی هوش مصنوعی و سنجش از دور در مقابله با بحران‌های محیطی پرداخت.

این رویداد علمی از ۲۳ تا ۲۷ شهریور در شهر برازیلیا، پایتخت برزیل، برگزار شد. کریم‌زاده که مدیریت آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه تبریز را بر عهده داشت، سخنرانی خود را با عنوان «تغییرات محیطی، سنجش از دور و هوش مصنوعی» ارائه داد.

فرایند انتخاب نمایندگان ایران در مردادماه ۱۴۰۴ از طریق فراخوان مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری صورت گرفت. در این رویداد، نمایندگانی از دانشگاه‌های تبریز، تهران، علم و صنعت، اصفهان و امیرکبیر در قالب یک هیئت ۱۲ نفره از ایران حضور داشتند.

حضور این پژوهشگر برجسته با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و در قالب برنامه «کانکت» صورت گرفت. تعامل، ارائه توانمندی‌ها و به اشتراک‌گذاری تجربیات متخصصان ایرانی غیرمقیم از جمله اهداف اصلی برنامه «کانکت» است که با هدف تقویت دیپلماسی علمی و حضور موثر ایران در مجامع بین‌المللی دنبال می‌شود.

او در سخنرانی خود بر این موضوع تمرکز کرد که چگونه فناوری‌های نوظهور می‌توانند به بهبود چشمگیر زندگی شهروندان در کشورهای عضو بریکس و سایر نقاط جهان کمک کنند.

دهمین مجمع دانشمندان جوان و هشتمین جایزه نوآوران جوان بریکس، بستری مهم برای تبادل نظر و ارائه دستاوردهای علمی میان نخبگان کشورهای عضو، از جمله ایران به عنوان عضو جدید این گروه، فراهم آورد.