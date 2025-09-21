  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

برگزاری جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم»

دبیر جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» گفت: این جشنواره با محوریت مسابقه روایتگری نوجوانان دختر و پسر ۱۳ تا ۱۸ ساله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دستمالچی دبیر جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در سال ۱۴۰۴، جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» را با محوریت مسابقه روایتگری نوجوانان دختر و پسر ۱۳ تا ۱۸ ساله برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: این برنامه در قالب مسابقه‌ای ویژه نوجوانان توانمند در بازه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال طراحی شده است و هر یک از فرهنگسراهای تهران، پس از اعلام فراخوان و شناسایی نوجوانان مستعد، حداکثر سه نفر از برترین علاقه‌مندان به روایتگری را بر اساس شاخص‌هایی همچون فن بیان و تسلط بر کلام، توانایی انتقال مفاهیم، حافظه قوی، مهارت‌های ارتباطی، انگیزه و علاقه، ویژگی‌های شخصیتی، قدرت تخیل و تصویرسازی ذهنی، مدیریت هیجان و احساسات، مطالعه و آگاهی عمومی، روحیه مسئولیت‌پذیری، قدرت شنیداری به دبیرخانه جشنواره معرفی می‌کنند.

رئیس فرهنگسرای اخلاق گفت: نوجوانان منتخب فرهنگسراهای مناطق ۲۲ گانه تهران در روز پنج شنبه ۳ مهرماه در کارگاه روایتگری شرکت کرده و سپس وارد بخش رقابتی جشنواره می‌شوند. در این بخش، کتیبه و پرده‌ای که با مشارکت مرکز راهبری و هم آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع «مسیر پیشرفت ایران در تاریخ معاصر و دفاع مقدس هشت‌ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه» با محوریت وحدت ملی طراحی و چاپ شده است، در اختیار شرکت کنندکان مناطق قرار گرفته و راویتگران نوجوان، در ایام هفته دفاع مقدس این پرده را در اماکن عمومی نظیر مساجد، فرهنگسراها، مدارس و … روایت می‌کنند و جلوه‌ای تازه از نگاه نسل جوان به تاریخ معاصر ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرفرهنگی‌هنری منطقه ۱۴ گفت: مقرر شده است فیلم روایت‌های اجرا شده، توسط خود این عزیزان و نیز توسط فرهنگسراها، سایر نوجوانان، خانواده‌ها و سایر ارگان‌های مشارکت‌کننده با هشتگ #سرباز_وطنم در فضای مجازی منتشر شود.

وی افزود: روایت راویان نوجوان شرکت کننده از مناطق ۲۲ گانه تهران در این جشنواره، توسط ارزیابان و داوران در دو مرحله منطقه‌ای و در سطح شهر تهران بر اساس شاخص‌هایی نظیر تسلط و خلاقیت در اجرا، انتخاب فضای برگزاری، میزان بازدید و انتشار در فضای مجازی هم چنین رعایت خط محتوایی و موضوعی، مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس امتیازهای کسب شده، هدایا و جوایز نفیسی به برگزیدگان جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» اهدا می‌شود.

دبیر جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» گفت: در گام دوم این جشنواره، منتخبین مرحله اول، به عضویت باشگاه روایتگران نوجوان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درآمده و تا پایان سال جاری نسب به توان مند سازی این عزیزان در حوزه جهاد تبیین اقدام خواهد شد.

زینب رازدشت تازکند

