برگزاری هزار و ۲۸۵ برنامه در هفته دفاع مقدس در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیقی آتانی در نشست خبری هفته دفاع مقدس که پیش از ظهر یکشنبه در سالن جلسات شهید پرویز سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: همانگونه که صدام با تحریک آمریکا به ایران حمله کرد، اسرائیل نیز با پیشفرضهای غلط و بهانههای واهی جنگی ۱۲ روزه را آغاز کرد که با شکست مواجه شد.
فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: در جنگ تحمیلی امام راحل با اشراف اطلاعاتی و فرماندهی پیچیده، مسیر پیروزی را هموار ساخت و در جنگ اخیر، رهبری تجلی کامل فرماندهی و هدایت بود.
وی مهمترین دستاورد جنگ ۱۲ روزه را تغییر نگرش نسل جوان نسبت به کشور و هویت ملی دانست و عنوان کرد: این جنگ نخستین نبرد دوربرد بدون درگیری زمینی بود که با فناوری پیشرفته و ابتکار عمل آغاز شد.
این مسئول تصریح کرد: برنامههای محوری هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم» است، این برنامهها از سوم مهر آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: یادوارههای شهدا، رزمایشهای رزمی، روایتگری در مدارس، مسابقات ورزشی، اردوهای جهادی و رونمایی از آثار فرهنگی از جمله بخشهای اصلی این رویداد هستند.
این مسئول تاکید کرد: از جمله برنامههای شاخص هفته دفاع مقدس میتوان به یادواره شهدای محله اصفهان و جنگ در مسجد طفلان مسلم، یادواره شهدای اقتدار، شهدای اقبال غربی و شهدای دفاع مقدس در نقاط مختلف استان، شب خاطره رزمندگان اسلام در کوهین، رونمایی از ۶ عنوان کتاب با موضوع نقش استان قزوین در دفاع مقدس در کنگره شهدا، رزمایش تکمیلی شهدا (رستگاران)، رزمایش مردان بیادعا و اجتماع بسیجیان در شهرستانهای مختلف و در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز روایتگری در ۸۰۰ نقطه از مدارس، تهیه و توزیع لوازمالتحریر برای دانشآموزان نیازمند، و اجرای اردوهای جهادی در مناطق محروم توسط بسیج سازندگی اشاره کرد.
وی در پایان گفت: نهادهای مشارکتکننده در این برنامهها شامل سپاه و بسیج، بنیاد شهید، کنگره شهدا، صدا و سیما، و نواحی مختلف بسیج از جمله امام علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، امام سجاد (ع) و امام حسین (ع) هستند که با همافزایی و همکاری، زمینهساز برگزاری باشکوه این هفته شدهاند و ما از اصحاب رسانه میخواهیم تا با تمرکز بر نقاط قوت، امید و نشاط را به جامعه تزریق کنند و نقش خود را در روایتگری افتخارات ملی ایفا نمایند.
نظر شما