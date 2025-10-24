نوجوانان بهترین گزینه برای روایتگری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین پایانی جشنواره روایت پیشرفت با عنوان «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» توسط فرهنگسرای اخلاق برگزار شد و در آن از ۳۸ نوجوان راوی برگزیده تقدیر شد.

در این مراسم، علاوه بر تقدیر از روایتگران نوجوان برگزیده، کانون «روایتگری پیشرفت نوجوانان شهر تهران» نیز در فرهنگسرای اخلاق منطقه ۱۴ افتتاح شد. اجرای این مراسم را حامد سلطانی برعهده داشت.

جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و فرهنگسرای اخلاق با هدف پرورش استعدادهای نوجوان در حوزه روایتگری و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در سایه وحدت ملی برگزار شد. نوجوانان برگزیده از سراسر شهر تهران در این رویداد حضور داشتند و تلاش کردند پرده روایت پیشرفت را در فرهنگسراهای مختلف شهر تهران برای هم سن و سالان خود روایت کنند.

این مراسم اختتامیه در ۲ بخش اصلی برگزار شد. در ابتدا نوجوانان حاضر در این رویداد، در قالب اردوبازی گروهی و فعالیت‌های مهارتی همچون صخره‌نوردی، تیراندازی با کمان، لیزرتگ، کارتینگ و بازی‌های تیمی شرکت کردند. سپس، بوت‌کمپ آموزشی روایتگری برگزار شد تا مهارت‌های روایتگری، تولید محتوا و مستندسازی تجربیات نوجوانان به صورت تخصصی‌تر آموزش داده شود.

محسن دستمالچی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و رئیس فرهنگسرای اخلاق ضمن بیان پیشینه برگزاری جشنواره روایت پیشرفت گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، رویدادی با عنوان «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم» را در سطح مناطق مختلف شهر تهران برگزار کردیم. هدف از برگزاری این رویداد، مروری بر اتفاقات مهمی بود که ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته است. جالب است بدانید که کلیدواژه اصلی همه اتفاقات این سال‌ها یک چیز است و آن هم «اتحاد» است. به عبارت دیگر، هر جایی که مردم ایران وحدت داشتند، موفق شدند و در نقطه مقابل، هر جایی که تفرقه ایجاد شده به شکست ختم شده است. در آن رویداد، هدف اصلی ما «روایت پیشرفت ایران» بود.

وی با اشاره به اهمیت روایت پیشرفت اظهار کرد: روایت پیشرفت موضوع بسیار مهمی است که شاید تاکنون مغفول مانده و به ویژه نسل جوان از آن بی‌خبر است. برهمین اساس و برای روایت پیشرفت، تصمیم به برگزاری رویدادی گرفتیم که در حال حاضر شاهد مراسم اختتامیه آن هستیم. خوشبختانه همه فرهنگسراهای شهر تهران درگیر این رویداد شدند و تعدادی از نوجوانان نخبه در بازه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال خود را به ما معرفی کردند. سپس، یک کارگاه فشرده یک روزه برگزار کردیم و به این نوجوانان آموزش دادیم که روایت پیشرفت چه معنایی دارد؟ چگونه باید پیشرفت‌ها را روایت کرد و چه چیزی را باید گفت. همین آموزش‌ها منجر به تکمیل لوحی شد که از آن به عنوان «پرده روایت پیشرفت» نام می‌بریم. در گام بعدی، نوجوانان آموزش دیده در فرهنگسراهای خود این پرده را برای بقیه هم سن و سالان‌شان روایت کردند تا منظومه راویان پیشرفت روز به روز گسترده‌تر شود.

رئیس فرهنگسرای اخلاق ضمن تشریح «پرده روایت پیشرفت» گفت: درباره پرده روایت پیشرفت باید بگویم که از قیام اباعبدالله الحسین (ع) آغاز می‌شود. سپس به قهرمانان تاریخ معاصر ایران از جمله امیرکبیر، میرزا کوچک‌خان، رئیسعلی دلواری و … می‌پردازد و از این دریچه اتفاقات مهم تاریخ ایران از جمله کودتای ۲۸ مرداد، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و... را روایت می‌کند. سپس به دوران فعلی می‌رسیم و می‌بینیم که در حال حاضر، تبدیل به یکی از ابرقدرت‌های موشکی شده‌ایم، دارای توانمندی هسته‌ای هستیم و محور مقاومت را شکل داده‌ایم. در نهایت، رشادت‌ها و اتحاد مردم در جنگ ۱۲ روزه به تصویر کشیده می‌شود و می‌بینیم که استکبار در مقابل مردم ایران تسلیم شد.

وی افزود: با همراهی همه فرهنگسراهای شهر تهران، در هر مرکز، یک نماینده برای روایت پرده پیشرفت قرار داده شد و آنها در قالب کلاس و کارگاه این روایت را به بقیه منتقل می‌کردند. در همین مسیر، تصمیم گرفتیم این نمایندگان و راویان پیشرفت را ارزیابی کنیم و از برترین آنها تقدیر کنیم. به همین منظور، هر کدام از این نوجوانان مورد ارزیابی داوران قرار گرفتند و براساس شاخص‌هایی مثل تسلط و خلاقیت در اجرا، انتخاب فضای برگزاری، میزان بازدید و انتشار در فضای مجازی هم چنین رعایت خط محتوایی و موضوعی، مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس امتیازهایکسب شده، رتبه‌بندی شدند. از میان ۱۰۰ نوجوان راوی، بالغ بر ۳۸ نوجوان موفق به کسب امتیاز بالایی شدند و تصمیم گرفتیم برای انگیزه‌بخشی به آنان از همه‌شان تقدیر کنیم که امروز به انجام خواهد رسید.

دستمالچی از افتتاح کانون «روایتگری پیشرفت نوجوانان شهر تهران» خبر داد و گفت: خوشبختانه برگزاری این جشنواره زمینه‌ساز یک اتفاق بسیار مهم برای نوجوانان شد و آنهم تشکیل «کانون روایتگران جوان» در سطح شهر تهران است. امروز می‌خواهیم این باشگاه را نیز افتتاح کنیم. دبیرخانه این کانون، فرهنگسرای اخلاق در منطقه ۱۴ است و بستری مهم برای تداوم فعالیت‌های آموزشی و تولیدی نوجوانان در عرصه روایتگری پیشرفت خواهد بود. همانطور که می دانید روایتگری پیشرفت برای نشان دادن ایران قوی اهمیت بسیار زیادی دارد و نوجوانان بهترین گزینه برای روایتگری هستند.

در پایان این مراسم از ۳۸ نوجوان برگزیده رویداد روایت پیشرفت تقدیر و ۳ نفر از این برگزیدگان که آثار تولیدی‌شان بیشترین بازدید را در پیام‌رسان «بله» کسب کرده‌اند، نیز با اهدای جوایز ویژه قدردانی شدند.

اجرای موسیقی توسط حسین حقیقی خواننده نام آشنای کشور و اجرای سرود توسط گروه‌های نوجوانان بخش دیگری از این مراسم بود.