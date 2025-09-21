تدابیر رهبر انقلاب مانع از خسارت سنگین در جنگ ۱۲ روزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان یزد که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استاندار یزد و جمعی از مدیران و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، به نقش برجسته مردم یزد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم این استان در طول انقلاب اسلامی سهم مهمی در مقاومت و ایثارگری‌های ملت ایران داشته‌اند.

وی افزود: از ابتدای شکل‌گیری تیپ الغدیر همراه فعالیت‌های آن بوده‌ام و بارها شاهد فداکاری و جانفشانی رزمندگان این مجموعه بوده‌ام، امیدوارم این عزیزان همچنان در مسیر استقامت گام بردارند و توان خود را در خدمت اسلام به‌کار گیرند، چرا که امروز بیش از هر زمان دیگری به این روحیه نیازمندیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد همچنین با یادآوری دوران دفاع مقدس اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه، اگر تدابیر و هدایت‌های مقام معظم رهبری نبود، دشمن می‌توانست خسارت‌های سنگینی وارد کند؛ اما با مقاومت و افزایش توان، ایران امروز قدرتمندتر از گذشته ایستاده است، اگر با وحدت و انسجام پیش برویم، بار دیگر نیز سرافراز خواهیم شد.

امام جمعه یزد در ادامه به ویژگی‌های فرمانده جدید سپاه الغدیر اشاره کرد و گفت: سردار علی غلامی همواره فردی آماده، عملیاتی و پای‌کار بوده است، امیدواریم در دوره مسئولیت ایشان، توجه بیشتری به آموزش، برنامه‌ها و فعالیت‌های سپاه الغدیر صورت گیرد و شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر این مجموعه باشیم.