به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی پیش از ظهر یکشینه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مدیران و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، به نقش برجسته پاسداران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز پاسداران و حافظان حریم ولایت با ایستادگی مردانه و ایثار جان خویش، از اسلام پاسداری می‌کنند تا پرچم حق بر زمین نماند، رمز اصلی موفقیت نیز در وجود انسان‌های خودساخته‌ای است که حتی اگر شمارشان اندک باشد، توان تغییر مسیر تاریخ را دارند.

وی افزود: پاسداران انقلاب اسلامی با خودباوری، ایمان به خدا و توکل بر او، به نمایندگی از ملت ایران در برابر استکبار جهانی ایستاده‌اند. این راه پرافتخار ادامه خواهد یافت و ثمره صبر و پایداری آنان چیزی جز سربلندی و افتخار ملت ایران در پیشگاه خداوند نخواهد بود.

استاندار یزد همچنین با اشاره به جایگاه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: سردار سلیمانی نه تنها یک فرمانده برجسته، بلکه اسطوره‌ای جهانی و تأثیرگذار بود که به دست شقی‌ترین افراد روزگار به شهادت رسید. امروز در حالی که رژیم صهیونیستی کشتار زنان و کودکان بی‌گناه را مایه افتخار می‌پندارد، پاک‌ترین انسان‌ها در برابر آن ایستاده‌اند و بی‌تردید پیروزی نهایی از آنِ یاران خدا خواهد بود.