به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بازوند امروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لرستان، اظهار داشت: برنامه‌های این هفته با شعار «ما فاتحانه قله هستیم» در استان اجرا می‌شوند.

وی با اشاره اجرای ۶۲۰ عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس در لرستان، عنوان کرد: از این تعداد، ۵۴۱ برنامه در شهرستان‌ها و نواحی مقاومت و ۷۹ برنامه در سطح اقشار تخصصی بسیج اجرا می‌شوند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، گفت: دیدار با نماینده ولی‌فقیه، همایش پیش‌کسوتان جهاد و شهادت، سرکشی از خانواده شهدا، برپایی بیمارستان صحرایی در یکی از شهرستان‌های استان و … از جمله این برنامه‌ها است.

سرهنگ بازوند با اشاره به اینکه برنامه پروژه مهر و زنگ‌مقاومت در روستای شهید نونهال «امیرعلی فلاح» و به یاد این شهید برگزار می‌شود، گفت: یادواره شهدای اقتدار در همین روستا، اجلاسیه فاتحان مهر، راهپیمایی خانوادگی، نشست‌های روشنگری نقش دفاع مقدس، افتتاح ۲۰ کانال آب‌رسانی کشاورزی بااعتبار ۳۰ میلیارد، بهره‌برداری ۸۰ مورد آب‌رسانی شرب روستایی بااعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان، پروژه‌های آبخیزداری، ۲۱ پایگاه مقاومت، چهار واحدسازمانی، و..‌. را طی هفته دفاع مقدس خواهیم داشت.