المپیاد استعدادهای برتر با چه هدفی برگزار می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه نقوی مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان با اشاره به برگزاری المپیاد استعدادهای برتر خاطر نشان کرد: این رویداد به میزبانی ۲۶ استان کشور و مشارکت ۲۷ فدراسیون، با دستور مستقیم دکتر دنیامالی وزیر ورزش وجوانان عملیاتی شد و فرصت ارزشمندی برای شکوفایی استعدادها و توزیع عادلانه امکانات در سراسر ایران فراهم کرد. به تعبیری، این رویداد نقطه‌عطفی در سیاست‌های توسعه متوازن ورزش کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی پیش از آغاز المپیاد، افزود: جلسات هماهنگی با حضور روسای فدراسیون‌ها، دبیران، نواب رئیس بانوان و مسئولان ورزش بانوان استان‌ها برگزار شد. در این نشست‌ها، دلایل برگزاری، اهداف کلان و اهمیت ملی این رویداد مورد بررسی و تبیین قرار گرفت که زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های دقیق اجرایی شد.

نقوی تأکید کرد: توسعه ورزش بانوان صرفاً به معنای افزایش تعداد رویدادها نیست، بلکه باید با نگاه کیفیت‌محور و مبتنی بر شاخص‌های علمی دنبال شود. این المپیاد نقطه آغاز چنین نگرشی است، جایی که استعدادها شناسایی، پایش و با برنامه‌های تمرینی هدفمند برای آینده آماده می‌شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: انتخاب رشته‌ها در این المپیاد بر اساس مزیت نسبی بانوان و با در نظر گرفتن سبد مدال‌آوری انجام شده است. هدف‌گذاری ما معطوف به رویدادهای پیش‌رو همچون بازی‌های آسیایی و المپیک است بنابراین رشته‌ها نه‌تنها بر پایه ظرفیت‌های موجود، بلکه با نگاه به آینده انتخاب شدند.

مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی علمی، گفت: اگر امروز برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌ها و مطالعات علمی نداشته باشیم، فردا فرصت‌های بزرگ را از دست خواهیم داد. این المپیاد به ما امکان می‌دهد که با ترسیم نقشه راه روشن، سرمایه‌گذاری هدفمند بر روی استعدادهای بانوان داشته باشیم.

نقوی همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای معاونت ورزش بانوان اشاره کرد و افزود: این معاونت با تدوین طرح‌های راهبردی و نگاه آینده‌نگر، زمینه‌های لازم برای پرورش علمی و تخصصی دختران ورزشکار را فراهم کرده است. خوشبختانه وزیر محترم نیز نگاه ویژه‌ای به حضور مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف دارد و همین پشتیبانی، ضامن پایداری این روند است.

وی در پایان تصریح کرد: هرچند این رویداد در قالب رقابت برگزار می‌شود، اما ارزش اصلی آن در ایجاد فرهنگ علمیِ برنامه‌ریزی، مدیریت استعداد و توسعه پایدار است. امروز شاهد گام‌های بلند بانوان ایرانی هستیم؛ گام‌هایی که با عشق، انگیزه و اراده، اما در چارچوبی علمی و آینده‌نگرانه برداشته می‌شود. آینده ورزش بانوان روشن است، زیرا نگاه ما نه‌تنها به امروز بلکه به المپیک‌ و بازی‌های آسیایی آینده دوخته شده است.