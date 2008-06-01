به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جواد شهلایی قبل از ظهر امروز در جلسه نائب رئیسان بانوان هیئت‌های ورزشی سراسر آذربایجان شرقی افزود: برگزاری کارشناسانه این رویداد مهم ورزشی در کشور در بروز استعدادهای جدید و ایجاد انگیزه و حس رقابت در بین ورزشکاران سراسر کشور مفید و موثر بوده است.

شهلایی مهمترین هدف این المپیاد را توسعه ورزش همگانی به ویژه در بین بانوان دانست و اظهار داشت: برگزاری المپیاد ایرانیان ،ضمن ترغیب خانواده‌ها برای پرداختن به ورزش ، زمینه معرفی بانوان ورزشکار و مستعد را به جامعه ورزش تسهیل خواهد کرد.

وی برگزاری این مسابقات را درآستانه رویدادهای مهم ورزشی در آسیا و جهان بسیار مثمر ثمر دانست و تاکید کرد: المپیاد ایرانیان، ترغیب کننده بانوان به ورزش قهرمانی است.

مدیرکل تربت بدنی آذربایجان شرقی ، نقش هیئت‌های ورزشی را در برگزاری هرچه بهتر این المپیاد ورزشی مهم دانست و خاطرنشان کرد: این پیکارها در نوع خود نوآوری ورزشی است و باید تلاش کنیم شرایط را برای بروز استعدادها در کشور فراهم کنیم .

شهلایی شفاف شدن عملکرد هیئت های ورزش استان و شهرستان را از دیگر فواید و اثرات برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان دانست و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت و سازمان تربیت بدنی ورزش ایران جایگاه خود را در عرصه آسیایی و جهانی ارتقاء خواهد بخشید.