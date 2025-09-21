  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

۲ کافه متخلف در خانه اصفهان پلمب شد

اصفهان_رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان از پلمب ۲ واحد کافه متخلف در شهر اصفهان خبرداد.

مسعود طریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارشاتی از فعالیت غیر قانونی و بدون مجوز ۲ کافه در منطقه خانه اصفهان، مأموران اداره نظارت بر اماکن فرماندهی انتظامی استان اصفهان بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن بررسی‌های دقیق میدانی از محل‌ها بازدید و طی هماهنگی با مرجع قضائی این دو واحد صنفی را به دلیل نداشتن پروانه کسب و فعالیت بدون مجوزات لازم و همچنین عدم پایبندی به قوانین و مقررات صنفی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به تشکیل پرونده برای این واحدهای صنفی متخلف گفت: کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان به صورت مستمر و شبانه روزی در دستور کار پلیس قرار دارد علاوه براین که شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

