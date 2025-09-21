جمع آوری ۶ هزار کپسول غیر مجاز از عطاری های گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین رضایی عصر یکشنبه در جنع خبرنگاران افزود: این کپسول‌ها در جهت درمان بیماری‌هایی همچون کلیه، اختلالات هورمونی زنان، دیابت، قلبی، چاقی، لاغری و سایر موارد مشابه در عطاری‌ها شهرستان تبلیغات می‌گردید.

وی اظهار کرد: مصرف کپسول که محتویات آن مشخص نیست یک تخلف آشکار بوده که می‌تواند به صورت جدی سلامت مردم را نشانه بگیرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران اضافه ورد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰۰۰ عدد کپسول غیر مجاز در عطاری‌ها جمع آوری و با فروشندگان برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.