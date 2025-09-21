به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان ۱۸.۸ درصد است که نسبت به میانگین کشوری رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به حضور مؤثر بانوان در حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه کشاورزی، گفت: زنان مازندرانی ۱۰ درصد بهره‌برداران این بخش را تشکیل می‌دهند و این ظرفیت می‌تواند موتور محرک توسعه روستاها باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران اضافه کرد: در حال حاضر ۴۵ هزار زن در دستگاه‌های اجرایی استان شاغل هستند و ۳۳ درصد پست‌های مدیریتی نیز در اختیار بانوان است.

وی‌گفت: سطح تحصیلات زنان شاغل بالاتر از میانگین کشوری است و نشان‌دهنده توان بالای آنان برای نقش‌آفرینی در سطوح مختلف مدیریتی است.

کریم‌پور استقبال بانوان از فرصت‌های شغلی را چشمگیر دانست و تصریح کرد: در آزمون‌های استخدامی اخیر، تعداد شرکت‌کنندگان زن تقریباً دو برابر مردان بوده است و این امر بیانگر انگیزه بالا و آمادگی جدی زنان برای ورود به عرصه‌های به بازار کار است.