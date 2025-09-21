مازندران به کارگاهی از آفرینندگی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی استان با قدردانی از خدمات مدیر پیشین اظهار داشت: رفت‌وآمد در مناصب مهم نیست و آنچه اهمیت دارد تلاش ماندگار مدیران برای خدمت به مردم است.

وی با اشاره به نقش بهزیستی در توسعه اجتماعی استان افزود: این نهاد در همه حوزه‌ها بدون محدودیت حمایت‌گر اقشار مختلف است و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کلید پیشرفت استان خواهد بود.

معاون استاندار همچنین نظام جمهوری اسلامی را بر دو بال جمهوریت و اسلام دانست و گفت: حضور فعال مردم و دربرگیری تمامی اقوام و مذاهب از ارکان اصلی توسعه پایدار است.

در پایان، حسینی‌جو از مدیرکل جدید بهزیستی استان خواست: ضمن استفاده از ظرفیت‌های شخصی، خدمت به وطن را سرلوحه کار خود قرار دهد.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، رقیه رحمانی به عنوان سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران منصوب شد.

در متن ابلاغ آمده است که با توجه به تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمند سرکار خانم رحمانی، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، حداکثر توان خود را در راستای ارتقا بهره‌وری، تقویت جایگاه سازمان و ارائه خدمات هدفمند به جامعه هدف به کار گیرد.

در این ابلاغ بر توجه ویژه به سیاست‌های راهبردی سازمان در عرصه رفاه، تولی‌گری سلامت اجتماعی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه تأکید شده است.

در این مراسم از تلاش‌های فریبا فریمانی مدیر کل قبلی بهزیستی مازندران تقدیر شد.