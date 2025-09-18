به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح پنجشنبه در آئین بهرهبرداری از مصلای شهدای مدافع حرم بوستان خورشید و ۱۵ پروژه عمرانی دیگر در منطقه ۹ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: چندی دیگر هفته دفاع مقدس آغاز میشود و باید یاد شهدا و آزادگانی را که هشت سال از دین، میهن و نظام اسلامی دفاع کردند گرامی بداریم. این هفته صرفاً یک نامگذاری نیست، بلکه فرصتی برای الگوگیری از شهیدانی است که در ابتدای انقلاب کشور را در برابر استکبار جهانی واکسینه و مردم را به مقاومت و ایستادگی فراخواندند.
شهردار مشهد بیان کرد: به زودی شاهد برگزاری کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی خواهیم بود. مقدمات این کنگره از سال گذشته آغاز شده و امسال مهمترین برنامه آن اجرای نمایش فاخر، حماسی و آئینی در مجموعه آیهها خواهد بود که روایتگر ورود امام رضا (علیهالسلام) تا شهادت شهدای خراسان رضوی خواهد بود.
وی گفت: آنچه مهم بوده این است که در حوزههای مختلف مراقب تبلیغات رسانههای معاند باشیم. در ابتدای انقلاب حضرت امام (ره) با هوشیاری، جایگاه ولایت فقیه را در قانون اساسی تثبیت کردند و امروز میبینیم نقش رهبری و ولایت فقیه چقدر در هدایت کشور حیاتی است. در زمان شهادت رئیسجمهور، مقام معظم رهبری تنها با چند جمله کشور را آرام و احیا کردند و در جنگ ۱۲ روزه نیز با وجود ترور سرداران و دانشمندان، رهبری آگاهانه و قوی مسیر نظام را روشن کرد.
قلندرشریف افزود: جنگ تحمیلی هرچند خساراتی برای کشور به همراه داشت اما مزیت اصلی آن، احیای اقتدار و قدرت کشور بود و اگر دشمن امروز هم بخواهد اقدام کند، با برنامهریزی و آمادگی بیشتری پاسخ خواهد گرفت.
شهردار مشهد بیان کرد: یکی از مواردی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، ضرورت کار محکم و جهاد تبیین و امیدآفرینی است. بر همین اساس، از سال گذشته برنامهریزی شد تا همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۴۷ پروژه اساسی در مشهد مقدس تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: فاز نخست خط سه قطار شهری بهزودی با حضور مقامات کشوری افتتاح میشود. همچنین دو بوستان بزرگ جهانشهر و کرامت در دستور کار قرار دارند و تا چند سال آینده ۱۲۶ هکتار فضای سبز مناسب از طریق بوستان جهانشهر به مشهد مقدس اضافه خواهد شد.
قلندرشریف گفت: مشهد امروز در دو لایه عمرانی در حال توسعه است. در زیرزمین، قطار شهری این شهر بهعنوان تنها شبکه ریلی کشور با سه خط فعال در حال احداث میباشد. عملیات اجرایی خط دو به پایان رسیده و تنها بخش دپو و تعمیرگاه آن باقی مانده است. فاز نخست خط سه نیز در محدوده میدان شهدا، حرم مطهر رضوی و پایانههای مسافربری به بهرهبرداری رسیده و در حال سرویسدهی است. مهمترین ویژگی این خطوط ریلی، اتصال فرودگاه، پایانهها و ایستگاه راهآهن به حرم مطهر امام رضا (علیهالسلام) به شمار میرود.
شهردار مشهد اظهار کرد: در سطح زمین نیز پروژههای متعدد عمرانی و خدماتی در حال اجراست تا نیازهای شهروندان و زائران مشهد مقدس برطرف شود و این شهر در شأن پایتخت معنوی ایران اسلامی توسعه یابد.
