به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانپور ظهر یکشنبه در همایش روز فوریتهای پزشکی از بحران بودجه و شرایط سخت معیشتی کارکنان این سازمان پرده برداشت و گفت که بودجه سالانه اورژانس اصفهان از ۷۸۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۲۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته؛ رقمی که به گفته او تنها یکسوم بودجه استانهایی مانند فارس، تبریز و مشهد است.
رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه این وضعیت به فرسودگی آمبولانسها و نارضایتی شغلی انجامیده، افزود: اصفهان نقش معین تهران را دارد و در شرایط بحران باید مقاوم بماند، اما بیتوجهی به بودجه و معیشت نیروها ما را ضربهپذیر کرده است.
وی با اشاره به اینکه حدود یکسوم از ۱۵۰۰ کارشناس اورژانس اصفهان غیربومیاند، گفت: تنها در سال جاری، ۶۰ نفر از نیروها به دلیل شرایط مالی نامناسب از سازمان جدا شدهاند.
زمانپور گفت: با وجود این محدودیتها، اورژانس اصفهان در شش ماه گذشته افزایش ۴ کد عملیاتی، راهاندازی سومین اتوبوسآمبولانس (پس از آغاز کار با یک دستگاه معیوب)، رساندن تعداد موتورآمبولانسها به ۲۱ واحد فعال و رشد پروازهای امدادی از ۱۸ مورد در کل سال گذشته به ۴۶ پرواز در پنج ماه اول امسال را ثبت کرده است.
وی از مسئولان کشوری و استانی، نمایندگان مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی خواست با حمایت جدی، بودجه و پشتیبانی لازم را برای حفظ پایداری اورژانس اصفهان فراهم کنند تا این مجموعه بتواند در خط مقدم نجات جانها باقی بماند.
