به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در جلسه ارتقای پایگاه‌های میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام با حضور استاندار ایلام، مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از اساتید دانشگاه با اشاره به جایگاه ویژه استان در حوزه تمدنی و فرهنگی گفت: هویت و موقعیت ایلام سند تمدن این مرز و بوم است؛ هویتی ارزشمند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. آداب و رسوم اجدادی ما و طبیعت بکر استان، از جمله بلوط‌ها و آیین‌ها، می‌تواند ایلام را متحول کند و نباید به سادگی از کنار این ظرفیت‌ها عبور کرد.

وی افزود: سرعت ایجاد شغل در صنایع گردشگری دو برابر برخی صنایع دیگر است. بنابراین باید برای گردشگران داخلی و خارجی بستر مناسب فراهم شود و در معرفی ظرفیت‌های استان تلاش بیشتری صورت گیرد. کشوری مانند ترکیه توانسته است بدون تکیه بر اقتصاد قدرتمند، صرفاً با اتکا به گردشگری اقتصاد خود را سامان دهد در حالی که ما ظرفیت و توان مان در این حوزه گسترده است.

استاندار همچنین یکی از مشکلات موجود را تغییر نامتوازن سیمای شهری و روستایی دانست و تأکید کرد: شهرها را روستایی و روستاها را شهری کرده‌ایم. ظرفیت‌ها باید در جای خود به کار گرفته شوند. سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری باید مورد حمایت قرار گیرند و از ایجاد موانع برای آنان پرهیز شود.

پیش از سخنان استاندار، مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در ایلام پس از دو دهه گفت: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی استاندار برای ارتقاء پایگاه‌های میراث فرهنگی استان است. از نگاه جامع و رویکرد پژوهشی ایشان در برگزاری نشست‌های کارشناسی قدردانی می‌کنم.

گفتنی است این نشست با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام، جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی برگزار شد.