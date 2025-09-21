ضرورت توجه به موضوعات فرهنگی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل روز یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی بمناسبت هفته دفاع مقدس گفت: آحاد و اقشار مختلف جامعه باید بر موضوعات فرهنگی کشور توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشویم.

امام جمعه تبریز با تاکید اینکه در بخش فرهنگی جامعه مشکل داریم اظهار داشت: باید کاری کنیم که فرهنگ ایرانی اسلامی شهدای ما دربین جوانان ساری وجاری شود چراکه این فرهنگ کشور را از همه لحاظ بیمه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه از مهمترین ضروریات جامعه داشتن تدین و امنیت است گفت: در موضوع تدین به لطف خدا مردم ما محبت اهل بیت (ع) را در دل دارند وبا عشق خدا زندگی می‌کنند و در زمینه امنیت نیز کشورما در حد بسیار بالایی قرار دارد.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کشور ما انقلابی است و باید منافقین و نفوذی‌ها احساس خطر کنند گفت: علاقه مندی ملت عزیز به نظام اسلامی به لطف خدا روز به روز بیشتر شده است و این را در مواقع انتخابات و روزهای بحرانی به عینه ثابت شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه وجود تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی در ایجاد مشکلات معیشتی مردم است افزود: اقتصاد ومعیشت ما نیز بسیار مهم است بعد از انقلاب در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته ایم که همه به همت جوانان این مرز و بوم ایجاد شده است.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه جوانان ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشند افزود: از وظایف نیروهای مسلح به خصوص بسیج این است که به جوانان میدان دهید تا در کارهای انقلاب سهیم باشند، در صفوف نمازجماعت پرشور حاضر شوند.