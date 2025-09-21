به گزارش خبرنگار مهر، یاسر فخر موسوی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه ملی مهارت سمنان در سالن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این مجموعه دانشگاهی بیان کرد: با تخصیص یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دانشگاه‌های مهارت کشور تجهیز و طرح‌های نیمه‌تمام مراکز تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه تجهیز کارگاه‌ها با تخصیص اعتبارات طبق اولویت‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود، افزود: اعتبارات دانشگاه ملی مهارت نیز امسال از ۳۲ به ۷۶ هزار میلیارد ریال به میزان ۷۶ درصد افزایش یافته است اما برای جبران عقب ماندگی در دانشگاه ملی مهارت باید تا ۳۰ سال تخصیص اعتبار به همین روند پیش رود.

مدیرکل حوزه ریاست روابط عمومی و هماهنگی امور مجلس دانشگاه ملی مهارت بیان کرد: با بیان اینکه ۷۰ درصد آموزش‌های دانشگاه ملی مهارت، کارگاهی است و باید توجه به تأمین اعتبار برای تقویت تجهیزات و تغذیه دانشجویان مورد توجه باشد، بیان کرد: سمنان استانی صنعتی است و باید تقویت ارتباط دانشگاه ملی مهارت با صنایع تقویت شود.

فخر موسوی با اشاره به اینکه تعامل خوب و سازنده با نمایندگان مردم در مجلس‌شورای اسلامی مؤثر در تقویت بودجه دانشگاه ملی مهارت است و باید این راهبرد در استان‌ها مورد توجه باشد، گفت: توجه به هوش مصنوعی در دانشگاه ملی مهارت مورد توجه مراکز باشد.

حجت‌الاسلام رضا کهساری مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه‌های استان سمنان نیز در این مراسم ضمن بیان اینکه تلاش مستمر برای تقویت و پیشرفت این دانشگاه کارآفرین مورد توجه باشد، گفت: دانشگاه ملی مهارت ارتباط نزدیک با صنعت و نیاز بازار کار دارد و بر همین اساس درصد زیادی از دانشجویان این دانشگاه پس از دانش‌آموختگی شاغل می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت تکریم دانشجو، استاد و ارباب رجوع و یکسان بودن رفتار و گفتار مدیر در برخورد با کارکنان، تصریح کرد: الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) زمینه‌ساز موفقیت در مدیریت است.

در این مراسم مظاهر خیرخواهان به عنوان رئیس جدید دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی شد و از خدمات رضا عزالدین قدردانی شد.