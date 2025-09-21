ضرورت توجه به دانش بنیان ها؛ ناامن ترین استان در امنیت غذایی هستیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مرضیه ولی پور: این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته سلسه گفت و گو هایی را با افراد نخبه کهگیلویه و بویراحمد که تحت پوشش بنیاد نخبگان استان هستند را منتشر کند که علاوه بر بیان دیدگاه‌های خود در رابطه به نخبگی، چالش‌های پیش روی خود را بیان می‌کنند که نخست به سراغ شایسته فضیلت رفتیم.

او متولد ۱۳۷۷ بوده که مقطع کارشناسی را از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در رشته علوم تغذیه گذرانده و هم اکنون دانشجوی ارشد تغذیه جامعه در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است و به عنوان کارشناس تغذیه در مرکز بهداشت شهرستان چرام مشغول شده است.

وی می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ در ششمین همایش فن بازار ملی سلامت رتبه دوم را کسب و مدال طلای انفرادی و نقره گروهی در سیزدهمین المپیاد علمی علوم پزشکی حیطه کارآفرینی در نظام سلامت به دست آوردم.

فضیلت می‌افزاید: در مقطع کارشناسی جز نفرات ۱۰ درصد برتر دانشگاه و دانشجوی استعداد درخشان بودم، در سال ۱۴۰۱ در طرح جذب استعدادهای برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی بنیاد ملی نخبگان پذیرش شدم و همچنین برگزیده هفتمین دوره طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان هستم.

این نخبه هم استانی بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ موفق به پذیرش در طرح مسیر نخبگی بنیاد ملی نخبگان شده و از سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز به عنوان برگزیده طرح شهید وضوایی بنیاد ملی نخبگان انتخاب شده است و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر در طرح‌های پژوهشی مختلفی به عنوان همکار و مجری فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: دستاوردهای علمی من شامل مدال طلای انفرادی و نقره گروهی در سیزدهمین المپیاد علمی کشوری و کسب رتبه در همایش‌ها و رویدادهای مختلف علمی مثل فن بازار ملی سلامت است و همچنین طرح‌ها و جوایز مختلف بنیاد ملی نخبگان از جمله طرح جذب در دستگاه‌های اجرایی طرح شهید احمدی روشن و طرح شهید وضوایی را کسب کرده‌ام.

مهارت پذیری و یاد گیری دو عامل موفقیت

فضیلت عامل موفقیت خود را لطف خدا و حمایت‌های خانواده و تلاش خودش عنوان می‌کند و گفت: من خودم را به عنوان یک فرد مهارت پذیر و یادگیرنده می‌شناسم و این خیلی در مسیر به من کمک کرده که بتوانم تجربه‌های مختلفی داشته باشم فرصت‌های مختلفی را برای خودم به وجود بیاورم و کارهای متفاوتی را شروع کنم.

ضرورت توجه به فعالیت‌های دانش بنیان و کارآفرینی در سلامت

وی مهمترین چالش پیش رو خود را جا درک متقابل از فعالیت‌های دانش بنیان و کار آفرینی در بخش سلامت عنوان کرد و افزود: این چالش در ابتدا وجود داشته و همچنان وجود دارد، به این علت که فعالیت‌های دانش بنیان و کارآفرینی در حوزه سلامت و دیگر حوزه‌ها خیلی جا افتاده نیست و بستر مناسبی برای فعالیت وجود ندارد، لذا ضرورت دارد به این دو مقوله توجه بیشتری شود و همین موضوع باعث می‌شود زمان بیشتری صرف کارها شود.‌

این عضو بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد از علاقه خود به کارهای پژوهشی می‌گوید و ادامه داد: به رغم اینکه با چند تن از اساتید و مراکز مختلف صحبت کردم که به صورت داوطلبانه مشتاق هستم که فعالیت داشته باشم و همکاری کنم اما به دلایلی این اقدام بی نتیجه ماند و هم اکنون در دانشگاه محل تحصیل خودم در استان یزد مشغول به انجام دادن فعالیت‌های پژوهشی هستم.

کهگیلویه و بویراحمد جز نا امن ترین استان از لحاظ امنیت غذایی

وی رشته تحصیلی تغذیه جز خاص ترین رشته‌ها بر شمرد و گفت: همه افراد یک جامعه از بدو تولد تا آخر عمر خود با مسئله تغذیه سر و کار دارند، هر چند موضوعات مختلفی روی تغذیه تأثیر گذار هستند که می‌توان به بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اشاره کرد.

فضیلت با اشاره به اینکه طبق تحقیقات انجام شده کهگیلویه و بویراحمد جز نا امن‌ترین استان‌ها از لحاظ امنیت غذایی است، اضافه کرد: استان در بدترین حالت ممکن از لحاظ ناامنی تغذیه‌ای قرار دارد و این شاید در درجه اول به ذهن ما بیاید که سلامتی افراد دچار خطر می‌شود اما اثرات بلند مدت تر و در جنبه‌های غیر از سلامتی هم دارد که می‌توان به اثرات اقتصادی و هزینه‌های هنگفت اشاره کرد.