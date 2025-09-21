به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید علیزاده مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در خصوص جزئیات بورس صنعت و مشاغل گفت: در چارچوب اجرای طرح تحول آموزش عالی و با هدف تأمین و تربیت سرمایه انسانی ماهر و کارآمد مطابق با نیازهای دستگاههای دولتی و غیردولتی، بورس صنعت و مشاغل به عنوان یکی از نوآوریهای حمایتی ویژه دانشجویان در حال تبدیل شدن به یکی از اجزا اصلی موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور است.
وی ادامه داد: این طرح که با همکاری مشترک اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سازمان سنجش آموزش کشور، صنایع بزرگ کشور و دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در حال اجراست، ضمن هموارسازی مسیر اشتغال دانشجویان ماهر و کارآزموده در صنعت و تقویت بنیان آموزشهای مهارت محور و سفارش محور در دانشگاهها، سبب گسترش و تقویت زمینههای ارتباط دانشگاهها با صنایع کشور شده است.
گامهای بلند در مسیر اجراییسازی بورس صنعت و مشاغل
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود، روند اجرایی این بورس از سال ۱۴۰۲ و با جذب ۱۸۳ دانشجو در مقطع کارشناسی در بدو ورود از طریق کنکور سراسری برای شرکت سایپا آغاز شد. در سال ۱۴۰۳ با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای تصمیمساز، این طرح به صورت جدیتر دنبال شد به طوری که در این سال در مقطع کارشناسی ارشد ۹ شرکت و ۱۲ دانشگاه با ۳۰۷ متقاضی و در مقطع کارشناسی ۲۶ شرکت و ۱۴ دانشگاه با ۲۳۰ متقاضی همراه شدند که در نهایت منجر به بورسیه شدن ۱۴۴ نفر در مقطع ارشد و ۱۰۰ نفر در مقطع کارشناسی شد.
علیزاده تصریح کرد: اتفاق خوشآیندی که در این حوزه به وقوع پیوست این است که در سال ۱۴۰۴ رشد کمی و کیفی قابل توجهی در این بورس قابل مشاهده است به طوری که برای نخستین بار در طی سال ۱۴۰۴ بورس صنعت و مشاغل در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کاردانی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور اجرایی شده است.
وی افزود: به طور مشخص دانشگاهها و شرکتهای صنعتی کشور که در سال جاری در این طرح ملی شرکت کردهاند شامل: ۱۸ دانشگاه و ۴۷ شرکت در مقطع کارشناسی، ۱۳ دانشگاه و ۱۶ شرکت در مقطع کارشناسی ارشد، ۳ دانشگاه و ۳ شرکت در مقطع دکتری و ۱ دانشگاه و ۱ شرکت در مقطع کاردانی است.
بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم دیگر این طرح، استقبال شرکتهای بزرگ و معتبر کشور از بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل است؛ تصریح کرد: این مسیر نیز با همکاری دانشگاهها و تعداد قابل توجهی از صنایع کشور برای ۶۳۴ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ظرفیت ایجاد کرده است. این امر نشاندهنده اعتماد صنایع کشور به کیفیت آموزش و پرورش نیروی انسانی در دانشگاهها است.
تأثیرات کلان بورس صنعت و مشاغل
علیزاده یکی از تأثیرات کلان بورس صنعت و مشاغل را مهارتآموزی و اشتغال دانشجویان دانست و گفت: بر اساس گزارشها، دانشجویان تحت پوشش این بورس، تا سقف ۳۰ واحد درسی خود را میتوانند در قالب دروس اختیاری ویژه، کارآموزی در صنعت مرتبط و… و. بگذرانند که این امر منجر به کسب مهارتهای عملی و آمادگی کامل برای اشتغال پس از فارغالتحصیلی دانشجویان میشود.
وی تقویت اقتصاد دانشبنیان را یکی دیگر از تأثیرات این بورس دانست و اظهار کرد: همانطور که در مطالعات مختلف اشاره شده، ارتباط دانشگاه و صنعت نقش کلیدی در توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی کشورها دارد. این بورس با پر کردن شکاف بین علم و صنعت، به طور مستقیم به تقویت اقتصاد دانشبنیان کمک میکند.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج با بیان اینکه این بورس همچنین جهتدهی آموزش مهارتمحور را در پی خواهد داشت؛ اظهار کرد: این طرح دانشگاهها را به سمت آموزشهای نیازمحور و مهارتمحور سوق میدهد که بنا به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهارتمحور شدن دانشگاهها یکی از برنامههای مهم این وزارتخانه در قالب برنامه هفتم توسعه است.
علیزاده با اشاره به اینکه بورس صنعت و مشاغل به حل معضل بیکاری فارغالتحصیلان خواهد انجامید؛ تصریح کرد: با تضمین اشتغال دانشجویان پس از فارغالتحصیلی، این طرح به یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان و خانوادهها پاسخ میدهد و دانشجویان تحت پوشش این بورس نگرانی بابت اشتغال پس از تحصیل ندارند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیتهای به دست آمده در سالهای اخیر، پیشبینی میشود این بورس در سالهای آینده با رشد و استقبال چشمگیری همراه باشد. بورس صنعت و مشاغل به عنوان یک طرح تحولآفرین، نه تنها به حل معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهها کمک میکند، بلکه با تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، نقش کلیدی در توسعه ملی و پیشبرد اقتصاد دانش بنیان ایفا خواهد کرد.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج در پایان بیان داشت: این طرح میتواند الگویی موفق برای سایر دستگاهها باشد که چگونه میتوان با هماهنگی نهادهای دولتی و صنعتی، سرمایه انسانی مورد نیاز برای جامعه را تأمین کرد. امید است با تداوم و گسترش این طرح، شاهد نقشآفرینی هرچه بیشتر دانشجویان در عرصههای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور باشیم.
نظر شما