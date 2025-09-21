علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر باشه به یک طرفه شدن محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال با نظر پلیس اظهار داشت: با مسدود شدن مسیرهای جنوب به شمال محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال، تردد تنها از محورهای جایگزین از جمله هراز امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی جاده‌های استان افزود: در حال حاضر ترافیک در محور هراز و محدوده مسجد تا هران نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و تردد در محور کیاسر عادی و روان است.

صادقی ادامه داد: در ارتفاعات محور چالوس مه‌گرفتگی وجود دارد و بارش باران نیز در برخی از محورهای مواصلاتی استان مشاهده می‌شود.