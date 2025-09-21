استمرار فرهنگ دفاع مقدس و وحدت ملی راه نجات کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سپاه کربلا به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:

هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت بزرگ ایران با الهام از عاشورا، با ایمان راسخ، وحدت بی‌بدیل و تبعیت از رهبری الهی، در برابر تجاوز همه‌جانبه دشمنان ایستاد و ملتی تازه از پیروزی انقلاب برآمده را در کوره جنگی تمام‌عیار به قدرتی شکست‌ناپذیر بدل ساخت. دفاع مقدس هشت‌ساله نه‌تنها یک واقعه تاریخی، که مکتب جاویدی از ایمان، ایثار، مقاومت و عزت‌خواهی است که ثمرات آن تا امروز جلوه‌گر است.

در ادامه بیانیه تأکید شده است: شعار امسال «ما فاتحان قله‌ایم»، بازتاب همان حقیقتی است که در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس به اثبات رسید و امروز در میدان‌های مقاومت منطقه‌ای و به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه جلوه‌گر شد؛ جایی که ایستادگی مردم بابصیرت ایران اسلامی، ستون خیمه انقلاب را استوار نگاه داشت و در کنار اقتدار نیروهای مسلح و هدایت‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، شکست و رسوایی دشمن صهیونی را در برابر چشم جهانیان رقم زد.

این بیانیه می‌افزاید: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اقتدار مردم‌پایه، برخورداری از توان دفاعی همه‌جانبه و دستیابی به سطحی بی‌نظیر از بازدارندگی، نه تنها امنیت و استقلال ملی خود را تضمین کرده، بلکه به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های مظلوم و آزادی‌خواه جهان بدل گشته است. آنچه در میدان نبرد و عرصه‌های علمی، فناورانه و فرهنگی به دست آمده، ثمره مستقیم همان فرهنگ مقاومت و ایمان راسخ مردمی است که هرگز اجازه نداده‌اند دشمن به آرزوهای شوم خود دست یابد.

سپاه کربلا استان مازندران در این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره) و خلف صالح ایشان، فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی)، به ملت شریف ایران اطمینان داده است که پاسداران انقلاب همچون گذشته، در کنار مردم، با صلابت، هوشیاری و آمادگی همه‌جانبه، پاسدار امنیت، استقلال، عزت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهند بود.

در پایان این بیانیه آمده است: راه نجات و پیشرفت کشور، استمرار فرهنگ دفاع مقدس، تقویت وحدت ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی است. در پرتو این فرهنگ، ملت ایران همواره ثابت خواهد کرد که هر قله‌ای با ایستادگی و مقاومت و در پرتو ایمان به خداوند متعال فتح‌شدنی است.