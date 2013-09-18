حرکت پرشتاب در تامین همه جانبه نیازهای نیروی مسلح الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط‌ عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخشی از این بیانیه آمده است: هفته دفاع مقدس در هر سال فرصت ارزشمندی است تا آحاد مردم ایران، مقطع تاریخی جنگ تحمیلی هشت ساله قدرت‌های استکباری علیه انقلاب اسلامی را بازخوانی و از درس‌های آموزنده و الهام بخش آن برای آینده کشور بهره گیری موثر کنند.

این بیانیه می‌افزاید: این حماسه عظیم و حادثه بزرگ تاریخی، راهی درخشان و نورانی را فراروی نسل‌های آینده میهن اسلامی گشوده تا همواره برای مقابله با تهدیدها، چالش ها و باج خواهی‌های مستکبران، مقاومت و ایستادگی کرده و برای ادامه پیشرفت‌ها و دستیابی به مزیت‌های راهبردی و قله های فتح و پیروزی، راست قامت و مقتدر در صحنه حاضر و با به کارگیری عالمانه و شجاعانه تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های گرانقدر خود به ویژه در حوزه صنعت دفاعی، ترجمان آیه شریفه «و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم» شدند.

این بیانیه در ادامه، سربلندی ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی هشت ساله را حاصل هدایت‌های پیامبر‌گونه و رهبری الهی حضرت امام‌(ره) و روح معنویت، مقاومت و ایثارگری ملت ایران و هماهنگی، وحدت و فداکاری‌های بی‌نظیر نیروهای مسلح تلقی و با اشاره به پیامدها و دستاوردهای ارزشمند و تاریخ ساز دفاع مقدس آورده است: تحکیم قدرت بازدارندگی دفاعی و جایگاه برتر منطقه‌ای، حرکت به سوی فتح سنگرهای رفیع اقتدار علمی در جهان و دستیابی به دانش و فناوری‌های راهبردی روز، نقش آفرینی بی‌تردید در عرصه معادلات و تحولات بین المللی و گشودن مسیر مقاومت و پایداری برابر نظام سلطه و استکبار برای ملل و جوامع آزادیخواه، در حقیقت مصادیق و جلوه‌ای از دستاوردهای گران سنگ دفاع مقدس در قلمرو ملی و فرا ملی به شمار می رود.

این بیانیه گنجینه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت و سلحشوری را ذخیره راهبردی و سرنوشت ساز ملت ایران برای عبور از گذرگاه‌های حساس و تاریخی معرفی و تصریح کرده است: حماسه دفاع مقدس، افسانه شکست ناپذیری قدرت‌های استکباری را باطل و با اثبات غلبه ایمان، توکل و اعتقاد به نصرت الهی، بر هر نوع امکان سخت افزاری و تکنولوژیک، فصل نوینی را فراروی حق طلبان و سلطه ستیزان عالم گشود، به گونه ای که پوشالی بودن هیمنه‌ ظاهری سلطه گران را به حقیقت خدشه ناپذیر عصر حاضر تبدیل کرد.

این بیانیه، جنگ تحمیلی نظام سلطه و استکبار و در راس آن آمریکای جنایتکار را در قلمرویی دیگر به نام «جنگ نرم» همچنان جاری دانسته و تاکید می‌کند: هر چند ابعاد، زوایا، عرصه‌ها و شیوه‌های جنگ نرم بسیار پیچیده تر و مرموز تر از جنگ سخت است، لکن هوشیاری ملت ایران، عنایات خداوند قادر متعال و راهبری حکیمانه مقام معظم‌رهبری که همچون ناخدای کشتی عظیم انقلاب و اسلام در قرن کنونی در برابر امواج سهمگین طوفان‌ها ایستاده است، سرانجام سکه پیروز بزرگ در این نبرد سهمگین و ناجوانمردانه را به نام جبهه حق ضرب خواهد کرد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب‌اسلامی حضرت امام (ره) و تجلیل از شهیدان و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، بویژه 1000 شهید سرافراز صنعت دفاعی و کارکنان و متخصصان صنعت دفاعی کشور و تاکید بر لزوم تداوم حرکت پرشتاب در نیل به خوداتکایی و تامین همه جانبه نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجهیزات و فن آوری های پیشرفته و به روز و حضور بالنده تر در عرصه های علم و دانش دفاعی، خاطر نشان کرده است: قدرت‌های شیطانی و استکباری به رغم شکست‌های زنجیره‌ای و انکار‌ناپذیر برای شکستن مقاوت ملت ایران، به مانند 35 سال گذشته سناریوهای ظالمانه و خصمانه‌ای را با فعال سازی ظرفیت‌ها و عناصر و جریان‌های معاند داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای طراحی و با تمرکز بر محور «تهدید» و «تحریم» عملیاتی کرده اند. اما تردیدی نیست که به فضل الهی و زعامت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا، به مدد برکات و تجارب هشت سال دفاع مقدس و آمادگی همه جانبه دفاعی و شجاعت و جسارت انقلابی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه، همچنان ناکام میدان رویارویی با فرزندان برومند ایران اسلامی خواهند بود.