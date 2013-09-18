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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

بیانیه وزارت دفاع به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

حرکت پرشتاب در تامین همه جانبه نیازهای نیروی مسلح الزامی است

حرکت پرشتاب در تامین همه جانبه نیازهای نیروی مسلح الزامی است

وزارت دفاع به مناسبت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: تداوم حرکت پرشتاب در نیل به خوداتکایی و تامین همه جانبه نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجهیزات و فن آوری های پیشرفته و به روز و حضور بالنده تر در عرصه های علم و دانش دفاعی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل  روابط‌ عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخشی از این بیانیه آمده است: هفته دفاع مقدس در هر سال فرصت ارزشمندی است تا آحاد مردم ایران، مقطع تاریخی جنگ تحمیلی هشت ساله قدرت‌های استکباری علیه انقلاب اسلامی را بازخوانی و از درس‌های آموزنده و الهام بخش آن برای آینده کشور بهره گیری موثر کنند.
 
این بیانیه می‌افزاید: این حماسه عظیم و حادثه بزرگ تاریخی، راهی درخشان و نورانی را فراروی نسل‌های آینده میهن اسلامی گشوده تا همواره برای مقابله با تهدیدها، چالش ها و باج خواهی‌های مستکبران، مقاومت و ایستادگی کرده و برای ادامه پیشرفت‌ها و دستیابی به مزیت‌های راهبردی و قله های فتح و پیروزی، راست قامت و مقتدر در صحنه حاضر و با به کارگیری عالمانه و شجاعانه تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های گرانقدر خود به ویژه در حوزه صنعت دفاعی، ترجمان آیه شریفه «و اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم» شدند.
 
این بیانیه در ادامه، سربلندی ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی هشت ساله را حاصل هدایت‌های پیامبر‌گونه و رهبری الهی حضرت امام‌(ره) و روح معنویت، مقاومت و ایثارگری ملت ایران و هماهنگی، وحدت و فداکاری‌های بی‌نظیر نیروهای مسلح تلقی و با اشاره به پیامدها و دستاوردهای ارزشمند و تاریخ ساز دفاع مقدس آورده است: تحکیم قدرت بازدارندگی دفاعی و جایگاه برتر منطقه‌ای، حرکت به سوی فتح سنگرهای رفیع اقتدار علمی در جهان و دستیابی به دانش و فناوری‌های راهبردی روز، نقش آفرینی بی‌تردید در عرصه معادلات و تحولات بین المللی و گشودن مسیر مقاومت و پایداری برابر نظام سلطه و استکبار برای ملل و جوامع آزادیخواه، در حقیقت مصادیق و جلوه‌ای از دستاوردهای گران سنگ دفاع مقدس در قلمرو ملی و فرا ملی به شمار می رود.
 
این بیانیه گنجینه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت و سلحشوری را ذخیره راهبردی و سرنوشت ساز ملت ایران برای عبور از گذرگاه‌های حساس و تاریخی معرفی و تصریح کرده است: حماسه دفاع مقدس، افسانه شکست ناپذیری قدرت‌های استکباری را باطل و با اثبات غلبه ایمان، توکل و اعتقاد به نصرت الهی، بر هر نوع امکان سخت افزاری و تکنولوژیک، فصل نوینی را فراروی حق طلبان و سلطه ستیزان عالم گشود، به گونه ای که پوشالی بودن هیمنه‌ ظاهری سلطه گران را  به حقیقت خدشه ناپذیر عصر حاضر تبدیل کرد.
 
این بیانیه، جنگ تحمیلی نظام سلطه و استکبار و در راس آن آمریکای جنایتکار را در قلمرویی دیگر به نام «جنگ نرم» همچنان جاری دانسته و تاکید می‌کند: هر چند ابعاد، زوایا، عرصه‌ها و شیوه‌های جنگ نرم بسیار پیچیده تر و مرموز تر از جنگ سخت است، لکن هوشیاری ملت ایران، عنایات خداوند قادر متعال و راهبری حکیمانه مقام معظم‌رهبری که همچون ناخدای کشتی عظیم انقلاب و اسلام در قرن کنونی در برابر امواج سهمگین طوفان‌ها ایستاده است، سرانجام سکه پیروز بزرگ در این نبرد سهمگین و ناجوانمردانه را به نام جبهه حق ضرب خواهد کرد.
 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب‌اسلامی حضرت امام (ره) و تجلیل از شهیدان و حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس، بویژه 1000 شهید سرافراز صنعت دفاعی و کارکنان و متخصصان صنعت دفاعی کشور و تاکید بر لزوم تداوم حرکت پرشتاب در نیل به خوداتکایی و تامین همه جانبه نیازهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تجهیزات و فن آوری های پیشرفته و به روز و حضور بالنده تر در عرصه های علم و دانش دفاعی، خاطر نشان کرده است: قدرت‌های شیطانی و استکباری به رغم شکست‌های زنجیره‌ای و انکار‌ناپذیر برای شکستن مقاوت ملت ایران، به مانند 35 سال گذشته سناریوهای ظالمانه و خصمانه‌ای را با فعال سازی ظرفیت‌ها و عناصر و جریان‌های معاند داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای طراحی و با تمرکز بر محور «تهدید» و «تحریم» عملیاتی کرده اند. اما تردیدی نیست که به فضل الهی و زعامت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا، به مدد برکات و تجارب هشت سال دفاع مقدس و آمادگی همه جانبه دفاعی و شجاعت و جسارت انقلابی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه، همچنان ناکام میدان رویارویی با فرزندان برومند ایران اسلامی خواهند بود.
کد مطلب 2137913

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