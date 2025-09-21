به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید میدانی از روستای بنه گز ضمن تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ورزشی روستا، گفت: استادیوم شهدای بنه گز با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته، آمادگی کامل جهت میزبانی از مسابقات استانی و کشوری را دارد.

وی همچنین در بازدید از پروژه مخزن آب نیمه تمام روستا، اظهار داشت: با راه اندازی این پروژه بخش اعظمی از مشکلات آب در آن منطقه رفع می‌شود.

فرماندار تنگستان با همراهی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا و دهیار بنه گز از از پروژه‌های عمرانی بنه گز، بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها قرار گرفت.