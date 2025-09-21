  1. استانها
تقویت زیرساخت‌ها در روستاهای تنگستان ضروری است

بوشهر- فرماندار تنگستان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های روستاهای این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید میدانی از روستای بنه گز ضمن تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ورزشی روستا، گفت: استادیوم شهدای بنه گز با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته، آمادگی کامل جهت میزبانی از مسابقات استانی و کشوری را دارد.

وی همچنین در بازدید از پروژه مخزن آب نیمه تمام روستا، اظهار داشت: با راه اندازی این پروژه بخش اعظمی از مشکلات آب در آن منطقه رفع می‌شود.

فرماندار تنگستان با همراهی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا و دهیار بنه گز از از پروژه‌های عمرانی بنه گز، بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها قرار گرفت.

