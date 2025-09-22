خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: دانشجویان دانشگاههای پاکستان با انتشار بیانیهای حمایت خود از کاروان جهانی «صُمود» برای شکستن محاصره غزه را اعلام کردند.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
امروز؛ ملتهای آزادی بخش جهان و تمام عدالت خواهان و حامیان مظلوم در سراسر جهان به پا خواستهاند تا مردم غزه را از رنج قحطی و گرسنگی و مرگ نجات دهند.
کاروان صُمود، طلایهدار حرکت ملتهای آزادی خواه دنیا به سمت غزه است.
ای کاش کاروان صُمود آسیایی نیز به پا خاسته و با هدف پایان حصر غزه، پایان اشغالگری، کمک و نجات ملت مظلوم غزه در راه سرزمینهای اشغالی حرکت کند. حرکتی مردمی و آزادی خواهانه و متشکل از همه ملل آسیایی با همه نگرشهای سیاسی و دینی و از همه رنگها و نژادهای این قاره بزرگ.
در این حرکت لازم است دولتهای آسیایی برای حفظ جایگاه اجتماعی و مردمی خود با این کاروان همراهی نموده و از این کاروان، حمایت های امنیتی و سایر حمایتهای تسهیلبخش را صورت دهند.
در عین حال لازم است این کاروان، به طور کاملا مستقل از دولتها باشد و افرادی که توان انعکاس فعالیتهای این کاروان و یا توان جذب منابع مالی جهت خرید محصول و کالا درجهت حمایت از کاروان یاران صُمود را دارند با آن همراهی کنند. هنرمندان، استادان دانشگاهها و دانشجویان، نویسندگان، نمایندگان آزادیخواه پارلمانها، فعالان اقتصادی و خبرنگاران میتوانند جامعه مناسبی برای شکلدهی به این کاروان باشند.
افرادی می توانند همراه این کاروان باشند که ضمن رویای آزادی خواهی، خود را برای هرگونه حادثه و سختی مانند گرسنگی، عدم بهداشت، مریضی و در نهایت مرگ برای آزادی و آزادی خواهی آماده نمایند.
دراینراستا؛ لازم میدانیم از تمام انسان رسانهها، ملتهای آسیایی، بلاگرها و خبرنگارانی که توان دعوت مردم و جذب سرمایه و حضور در این کاروان جهت انعکاس مرحله به مرحله حرکت کاروان یاران صٌمود و کشتی نجات بخش آسیا را دارند تلاش کنند که این کاروان ایجاد شود و به راه بیفتد.
پیروزی از آن آزادی خواهان عالم و دنیا متعلق به همه ملت ها و مردم است به امید خدا و آزادی.
