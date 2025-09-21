به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته بین المللی رفع محاصره غزه اعلام کرد که موج جدیدی از کشتی‌های رفع محاصره در چارچوب ناوگانی جدید به راه افتاده است.

بر اساس این گزارش در حالی که ناوگان صمود برای آزادی غزه هنوز در مسیر عزیمت به سمت غزه است و روز به روز بر تعداد کشتی‌های آن افزوده می‌شود، این کمیته تصریح کرد که ناوگان دریایی جدید چهارشنبه آینده از ایتالیا به سمت غزه حرکت خواهد کرد.

دیروز نیز تعدادی از کشتی‌های وابسته به ناوگان صمود حرکت خود را از مقابل سواحل جزیره سیسیل در ایتالیا بعد از پشت سر گذراندن طوفان، آغاز کردند.

جمعه گذشته نیز سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که سیزدهمین کشتی از ۲۳ کشتی آن، به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره ۱۸ ساله اشغالگران صهیونیست علیه غزه، از تونس به سمت این باریکه حرکت کرد.

نزدیک به ۵۰ کشتی وابسته به ناوگان صمود از روز یکشنبه گذشته حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده‌اند. حرکت این کشتی‌ها از بنادر تونس، ایتالیا، یونان و لیبی صورت گرفته است. چند کشتی نیز از بندر بارسلون اسپانیا طی ماه جاری حرکت کردند. کشتی‌های مذکور حامل کمک‌های پزشکی و غذایی به همراه فعالان مطرح بیش از ۴۰ کشور جهان هستند.