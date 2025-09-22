به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، در نشست خبری با موضوع برنامههای آموزش شهروندی همزمان با بازگشایی مدارس با عنوان پویش سلام به آینده از تشکیل ستاد استقبال از مهر در سطح مناطق ۲۲ گانه خبر داد و گفت: این ستادها با ریاست شهرداران مناطق و با حضور معاونتهای شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان آموزش و پرورش و رسانه ملی تشکیل شده و مجموعه برنامههای مرتبط با آغاز سال تحصیلی در آنها اعلام شده است.
وی افزود: نگاه اصلی ما در آغاز سال تحصیلی، توجه به دانشآموزان است، اما برای دانشجویان و طلاب نیز برنامههایی در نظر گرفتهایم. در حوزههای فرهنگی، حملونقل و خدمات شهری نیز ویژهبرنامههایی طراحی شده که از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه، به صورت متمرکز اجرا خواهد شد.
امیری با اشاره به اقدامات شهرداری پیش از آغاز سال تحصیلی گفت: از ابتدای تابستان، پیش از اجرای برنامههای استقبال از مهر، طرح «تجهیز مدارس» را آماده کردیم. هر سال برای این طرح بودجهای در اختیار مدارس قرار میگیرد و تفاهمنامهای میان شهرداری و آموزش و پرورش امضا میشود. بر اساس این تفاهمنامه، شیوهنامه تجهیز مدارس در فصل بهار به مناطق ارسال میشود و همکاران در تابستان اجرای آن را آغاز میکنند. بنابراین هرچند بازه اصلی برنامههای استقبال از مهر یکماهه است، اما خدمات شهرداری به دانشآموزان پیش از آن آغاز شده و تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران همچنین از اجرای پویش «سلام به آینده» خبر داد و اظهار داشت: هدف این پویش آن است که روز اول مهر بهعنوان یک روز بهیادماندنی در ذهن شهروندان نقش ببندد و همه مردم دست به دست هم دهند تا این روز به یک جشن ملی تبدیل شود. امسال دومین سال اجرای این پویش است و در سطح شهر برگزار خواهد شد. دانشآموزان میتوانند با ارسال پیام تبریک به سامانهای که اعلام خواهد شد، به این پویش بپیوندند.
به گفته امیری، این اقدام یک کار تعاملی است که میان دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و شهروندان شکل میگیرد و میتواند به تقویت نشاط اجتماعی در آستانه سال تحصیلی جدید کمک کند.
شهرداری تهران ۱۰۰ هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان کمبرخوردار توزیع کرد
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، از برنامههای ویژه این نهاد برای مدارس پایتخت خبر داد.
وی اظهار داشت: با توجه به اتفاقات ماههای گذشته در جنگ تحمیلی، تمرکز ویژهای بر مدارسی داریم که دانشآموزان آنها در همین جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند. در این جنگ، ۲۶ دانشآموز شهید از ۱۷ مدرسه تهران تقدیم انقلاب اسلامی شدند. در همین راستا، برای این ۱۷ مدرسه برنامههای خاصی در نظر گرفتهایم و زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور خانوادههای معظم این شهدا نواخته خواهد شد.
امیری افزود: یکی دیگر از برنامههای مهم ما تکمیل پروژه تجهیز مدارس در قالب پویش شکوه جاودان ذیل طرح سلام به آینده است. این اقدام شامل پایهپرچم مدارس و خوانش سرود جمهوری اسلامی ایران و همچنین سرود ای ایران در تمامی مدارس خواهد بود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران همچنین به برگزاری جشنهای مدرسهای اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته، برنامه نسیم مهربانی را برگزار کردیم که طی آن ۱۰۰ هزار بسته نوشتافزار به دانشآموزان کمبرخوردار شهر تهران اهدا شد. این برنامه که امسال برای سومین سال متوالی برگزار میشود، سال گذشته با ۲۴ هزار بسته و سال قبل از آن با ۶ هزار بسته آغاز شده بود. امسال این تعداد به ۱۰۰ هزار بسته افزایش یافته که با مشارکت شهرداری، خیرین، مؤسسات خیریه، کمیته امداد و آموزش و پرورش میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود.
وی توضیح داد: شناسایی این دانشآموزان از طریق چندین کانال از جمله آموزش و پرورش، کمیته امداد، همکاران مناطق شهرداری و همچنین گروههای فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابان و محلات محروم صورت گرفته است.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نشان جاودانه اشاره کرد و گفت: از سال گذشته، با همکاری آموزش و پرورش، ۷۰۰ مدرسه در تهران که به نام شهدای بزرگوار نامگذاری شدهاند، شناسایی کردیم. در این مدارس المانهایی نصب شده تا دانشآموزان با شهید نام مدرسه آشنایی و شناخت بیشتری پیدا کنند. این طرح به مناسبت سال گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
امیری با اشاره به اجرای طرح شوق مهر گفت: نگاه ما این بود که شور و نشاط اول مهر را وارد جامعه کنیم. در همین راستا، در قالب عروسکها و برنامههای شاد، در بازه زمانی چراغ قرمز، توزیع گل و شیرینی داشتیم و این روز را به مردم تبریک گفتیم. این اقدام در اول و دوم مهر از ساعت ۶ تا ۸ صبح پشت چراغهای قرمز در سطح شهر اجرا شد تا مشکل ترافیکی ایجاد نکند.
وی افزود: تمامی شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران نیز در یکی از مدارس حضور پیدا کردند و زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآوردند.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران از طرح سلام تهران ویژه دانشجویان جدیدالورود به پایتخت خبر داد و گفت: در قالب این طرح، تورهای گردشگری ویژه دانشجویان با هدف معرفی شهر تهران و در صورت درخواست وزارت علوم برگزار خواهد شد.
امیری با اشاره به همکاری شهرداری با سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: در ۶۰ مدرسه شهر، طرح «سلام به آینده» در قالب نقاشی و دیوارنگاری روی دیوارههای بیرونی مدارس اجرا خواهد شد. همچنین خیابانهای ورزشی با تجهیزات ورزشی تجهیز میشوند و دورههای آموزشی مختلف همراه با ویژهبرنامههایی برای دانشآموزان در سطح مدارس اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: با همکاری حوزه حملونقل و ترافیک، خدمات متعددی آغاز شده که از جمله آنها میتوان به اضافه شدن اتوبوسهای برقی به ناوگان، یک هفته رایگان شدن حملونقل عمومی، ایمنسازی و روانسازی مسیر مدارس و شناسایی ۲۹۹ گره ترافیکی اشاره کرد که نیروها در آنها مستقر خواهند شد.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه خدمات شهری نیز اقداماتی همچون بازپیرایی فضای سبز مدارس، کمک به درختکاری در محیط مدارس و اطراف آنها، و نظافت معابر منتهی به مدارس انجام شده است.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران به طرح شهردار مدرسه اشاره کرد و افزود: این طرح از آغاز سال تحصیلی اجرا شده و با انتخاب شهردار مدرسه توسط رأی دانشآموزان، سال گذشته در ۵۰۰ مدرسه تهران برگزار شد و امسال به ۷۰۰ مدرسه افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از اجرای طرح دانشآموز آتشنشان با همکاری سازمان آتشنشانی خبر داد و گفت: در این طرح، دانشآموزان آموزشهای ایمنی و اطفای حریق را دریافت خواهند کرد و در برخی مدارس دانشآموزان آتشنشان حضور خواهند داشت.
امیری درباره اعتبارات تخصیصیافته برای بهسازی و تجهیز مدارس توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ میلیارد تومان و در سال گذشته ۱۵۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت که در مجموع سه سال حدود ۲۶۰ میلیارد تومان برای توسعه و بهسازی مدارس هزینه شده است.
وی افزود: بهسازی مدارس شامل اقدامات فنی و عمرانی همچون ایمنسازی و آسفالتریزی حیاط مدارس است و تجهیز مدارس نیز شامل تهیه اقلام آموزشی از میز و نیمکت تا هوشمندسازی مدارس میشود.
امیری گفت: در سال گذشته ۳۷۰ هزار مترمربع آسفالت در قالب ۲۷۶ مدرسه انجام شد که تقریباً مشابه سالهای قبل است و این روند همچنان ادامه دارد.
