شورای راهبری آموزشهای شهروندی پایتخت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مشاری مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران با اعلام این خبر و تاکید بر ضرورت حاکمیت اخلاق و فرهنگ و ارزش های اسلامی و ملی در جامعه ایرانی،افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی جوهر و ماهیتی فرهنگی دارد و جامعه ای که در این نظام شکل می گیرد باید تجلیگاه ارزش های اسلامی و ایرانی و تجلی حاکمیت فرهنگ و اخلاق باشد.

وی اضافه کرد: اگر چه آموزش شهروندان در نظام کلی تعلیم و تربیت از وظایف ذاتی دستگاه های متولی مانند آموزش و پرورش ، آموزش عالی و... است ولی مدیریت شهری در راستای انجام ماموریت ها و وظایف ذاتی اش و نیل به اهداف والا و متعالی سند چشم انداز20ساله نظام با رویکرد شهروند مداری به آموزش شهروندی اهمیت ویژه ای داده است.

مشاری تعریف مدیریت شهری از آموزش شهروندی را هر گونه اقدام و فعالیتی در راستای ارتقای دانش ، توانمندی ها و بهبود رفتار شهروندان و ساماندهی اجزای سه گانه شهر یعنی روابط شهروندان با یکدیگر ، مناسبات آنها با فعالیت ها ی جامعه و ارتباط شان با اماکن شهری دانست.

مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران اهداف اصلی مدیریت شهری در امر آموزش را ارتقای آگاهی ها ، باورها و توانمندی های شهروندان برشمرد و گفت: شورای راهبری آموزش شهروندی به دنبال ترویج و توسعه هویت دینی ، ‌انقلابی و ملی در میان شهروندان به ویژه جوانان و نهادینه کردن الگوهای متعالی در رفتار و اخلاق شهروندی است.

وی با تاکید بر این که برنامه های کلان آموزش شهروندی در این شورا، تصویب و مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت ، تصریح کرد : شورای راهبری آموزش های شهروندی شهر تهران به منظور توسعه و گسترش فعالیت ها و برنامه های آموزشی و ارتقای سطح دانایی و مهارت های شهروندان در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تشکیل شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تشکیل این شورا مشارکت های مردمی و تشکل های مردم نهاد از طریق حفظ و ارتقای وفاق ، انسجام و حس تعلق به شهر و شهروندان افزایش یابد.

مشاری در ادامه تاکید کرد: اداره کل آموزش شهروندی تلاش دارد از طریق آموزش های پیش بینی شده سلامت شهری و کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان نسبت به شهری که در آن ساکن هستند را ارتقاء بخشد.

وی در خاتمه با اعلام خبر تشکیل کمیسیون های ویژه آموزش شهروندی در معاونت های تابعه و مناطق 22 گانه شهرداری تهران گفت: این اقدام به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی مدیریت شهری صورت خواهد گرفت تا از هر گونه موازی کاری فعالیت های پراکنده آموزش در سطح این نهاد جلوگیری شود.

