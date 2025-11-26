احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی در چورمق کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان با اشاره به آغاز روند اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی در اراضی ملی روستای چورمق اظهار کرد: بیان اینکه بیش از یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیشبینی شده است.
وی افزود: این پروژه از بزرگترین طرحهای انرژی تجدیدپذیر در استان همدان محسوب میشود و با ظرفیت تولید ۵۰ مگاوات برق، سهم مهمی در تأمین پایدار انرژی منطقه خواهد داشت.
جهانیان با اشاره به آثار اقتصادی اجرای طرح خاطرنشان کرد: راهاندازی این نیروگاه علاوه بر تولید انرژی پاک، موجب تحول توسعهای در مناطق بغراطی و سردرود میشود و زمینه گسترش فعالیتهای صنعتی در این بخش از استان را فراهم میکند.
به گفته جهانیان، برای هر مگاوات تولید برق در این طرح، یک شغل مستقیم ایجاد میشود که میتواند در کاهش نرخ بیکاری و تقویت اشتغال بومی اثرگذار باشد.
فرماندار رزن با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار انرژی در مناطق هدف گفت: بهرهبرداری از این نیروگاه، مناطق یادشده را از برنامههای قطعی برق خارج خواهد کرد و مشکلات ناپایداری شبکه را به شکل محسوس کاهش میدهد؛ موضوعی که نقش مستقیم در بهبود کیفیت زندگی و فعالیتهای تولیدی و اقتصادی مردم دارد.
جهانیان عنوان کرد: طرح احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی امروز در ستاد توسعه و پیشرفت استان به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن طی هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
به گفته وی، اجرای این پروژه علاوه بر تقویت زیرساختهای انرژی، در ارتقای سطح رفاه عمومی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار شهرستان نیز تأثیرات قابل توجهی برجای خواهد گذاشت.
