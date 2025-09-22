تقدیرحسین سازور از قهرمانان کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سازور مداح اهل بیت در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جام جهانی کشتی در پیامی این پیروزی‌ها را تبریک گفت و نوشت: درود بر مردان پهلوان و کشتی گیران غیرتمند ایران اسلامی، که پرچم پر افتخار کشور را در دنیا، سرافرازانه بالا برده و جوانمردانه با قدرت و معنویت، حق این ورزش اصیل و کهن ایرانی را ادا کردند.

بسم الله القادر المتعال

‌سلام و درود بر مردان پهلوان و کشتی گیران غیرتمند ایران اسلامی، که پرچم پر افتخار کشور را در دنیا، سرافرازانه بالا برده و جوانمردانه با قدرت و معنویت، حق این ورزش اصیل و کهن ایرانی را ادا نمودند.

صحنه‌های بی بدیل و غرورآفرین این قهرمانی و زحمات ارزشمند و طاقت‌فرسای مربیان خبره و غیرتمند و جسور هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی که خود از قهرمانان و پهلوانان کشتی این سرزمین هستند، باعث غرور و شادی ملت عزیز ایران گردید.

جهانیان به این قهرمانی قدرتمند به چشم تحسین نگریستند و این همه مرهون الطاف خداوند متعال و عنایات اهل بیت (ع) و نیز مدیریت هوشمندانه و سخت کوشی برادر عزیز و ولایت مدار، پهلوان علیرضا دبیر بوده است.

او توانست با استعانت از معنویات و مدیریت انقلابی، هر آنچه را که این قهرمانی لازم داشت، از کشف استعدادهای شگرف و تخصصی و فنون گرفته تا تهیه امکانات مثال زدنی، تکیه بر اراده قوی و اینکه ما می‌توانیم را از درون کشور عزیز ایران به دست آورد و این هنر بزرگی است.

در هفته دفاع مقدس و برای تداوم راه این شهیدان غیور، دست عنایت حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و دعای خیر رهبر بزرگوار انقلاب و عظمت خون شهیدان کشور بزرگ و عزیز ایران اسلامی همیشه و همه جا همراهتان باد.



یا علی (ع)

هیئت موج الحسین (ع)

عبدالحسین سازور