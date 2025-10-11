  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

کثیرلو: «طرح قاضی در مدرسه» در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طرح قاضی در مدرسه با هدف آموزش مباحث حقوقی در مدارس اردبیل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در آئین اجرای طرح قاضی در مدرسه که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آموزش مباحث حقوقی در مدارس اردبیل که در دبیرستان پسرانه شهید مدرس اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: در راستای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم، طرح «قاضی در مدرسه» در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و در استان اردبیل نیز به مرحله اجرا درآمده است. ️

وی هدف از اجرای این طرح را آشنایی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان با مسائل حقوقی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری در میان نسل جوان است. ️

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طرح قاضی در مدرسه در ۱۰۰ مدرسه استان اردبیل به اجرا در می‌آید و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق اهداف ترسیمی و محقق شدن نتایج مطلوب با قوت و جدیت ادامه می‌یابد.

