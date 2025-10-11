به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو در آئین اجرای طرح قاضی در مدرسه که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت آموزش مباحث حقوقی در مدارس اردبیل که در دبیرستان پسرانه شهید مدرس اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: در راستای سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم، طرح «قاضی در مدرسه» در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و در استان اردبیل نیز به مرحله اجرا درآمده است. ️

وی هدف از اجرای این طرح را آشنایی دانش‌آموزان، اولیا و مربیان با مسائل حقوقی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری در میان نسل جوان است. ️

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: طرح قاضی در مدرسه در ۱۰۰ مدرسه استان اردبیل به اجرا در می‌آید و برنامه‌ریزی لازم برای تحقق اهداف ترسیمی و محقق شدن نتایج مطلوب با قوت و جدیت ادامه می‌یابد.