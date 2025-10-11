به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی عصر شنبه در دیدار اعضای شورای شهر با «حجتالاسلام والمسلمین حسین کثیرلو» رئیس کل دادگستری استان اردبیل، اظهار کرد: آرامش قضایی، زمینهساز سرمایهگذاری و پیشرفت شهری است.
وی ضمن تبریک انتخاب رئیس دادگستری اردبیل به عنوان مدیر نمونه ملی، افزود: باعث افتخار است که شهری همچون اردبیل، با اقتدار و در سایه آرامش قضایی، مسیر توسعه و پیشرفت را طی میکند. انتخاب رئیس دادگستری اردبیل بهعنوان مدیر نمونه کشوری، نشاندهنده کارنامه موفق دستگاه قضایی استان است.
رئیس شورای شهر اردبیل با اشاره به اثرات مثبت این انتخاب در فضای عمومی استان گفت: زمانی که سرمایهگذاران میبینند مدیر ارشد قضایی استان در سطح ملی به عنوان نمونه شناخته شده، با اعتماد و اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاری در اردبیل تصمیمگیری میکنند. امنیتی که دستگاه قضایی فراهم کرده، زمینهساز توسعه و جذب سرمایه شده است.
تعامل با دستگاه قضا، رمز موفقیت پروژهها
سید هاشمی، تعامل سازنده شورای شهر با دستگاه قضایی استان را یکی از دلایل موفقیت پروژههای شهری عنوان کرد و گفت: در این دوره از شورای شهر، تعامل ویژه و مؤثری با شهرداری و مجموعه دستگاه قضایی برقرار شده که ثمره آن، پیشبرد پروژهها بدون حاشیه و با شفافیت کامل بوده است.
وی با تأکید بر سلامت مالی شورای ششم ادامه داد: این دوره شورا یکی از پاکدستترین دورههای مدیریت شهری بوده است. زمینهایی به حریم شهری اضافه شد و پروژههای میلیاردی اجرا شد، اما بدون حتی کوچکترین استفاده از رانت یا رابطه. اعضای شورا هیچ دخالتی در منافع مالی یا تصرف نداشتند و همواره دست به دست هم دادند تا پروژهها را با سلامت کامل پیش ببرند.
رئیس شورای شهر اردبیل یکی از نقاط ضعف شهرداری را نبود اطلاعرسانی کافی به شهروندان دانست و گفت: شاید تنها ایراد این دوره از مدیریت شهری، ناتوانی در بازتاب دستاوردها به مردم بوده است. ما نتوانستیم بهخوبی زحمات شورا و شهرداری را برای شهروندان تبیین کنیم، در حالی که کارهای بزرگی انجام شد که باید بهتر به اطلاع مردم میرسید.
