ناصر نوربخش پیشکسوت کشتی فرنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی زاگرب کرواسی گفت: خدا را شکر میکنیم که حداقل مردم شاد شدند و بخشی از تلاشهای تمام جامعه کشتی، اعم از مربیان سازنده، کادر فنی و فدراسیون، نتیجه داد. فدراسیون با تلاشهای گسترده زمینه را فراهم کرد تا شایستگیهای قهرمانان ما به نمایش گذاشته شود و تیم ملی عنوان نخست را کسب کند.
پیشکسوت کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: همیشه معتقد بودم که اگر در ادوار گذشته قهرمان نمیشدیم، این کوتاهی از سوی ما بوده است. چرا که ظرفیت و قابلیتهای بالایی در ایران وجود دارد. کشتی به عنوان ورزش اول کشور در سراسر ایران رواج دارد، در حالی که در هیچ جای جهان چنین جمعیت و گستردگی وجود ندارد. با این حال، در گذشته به دلیل برخی ناملایمات و اشتباهات، نتایج مطلوب کسب نشد.
وی افزود: من به کشورهای زیادی سفر کردهام و میدانم که جمعیت کشتیگیران در آن کشورها بسیار اندک است. متأسفانه اتحادیه جهانی کشتی نیز با مدیریت آقای لالوویچ به سمت سیاسیکاری رفته است. برای نمونه روسیه به دلیل جنگ اوکراین تحریم شده و کوبا نیز با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. بنابراین با این شرایط، ایران باید هر سال قهرمان شود و اگر قهرمان نشدیم باید علت آن بررسی شود. قابلیتهای کشتی ایران بسیار زیاد است.
نوربخش اظهار داشت: مربیان سراسر کشور بدون چشمداشت و به صورت رایگان فعالیت میکنند. باشگاهها و استعدادهای نوظهور نیز همواره در خدمت کشتی هستند. برخی از استعدادها همچون سعید اسماعیلی استثناییاند که عنوان قهرمانی در المپیک و جهان را به دست میآورند. بسیاری از کشورها حتی تیم کامل برای مسابقات جهانی ندارند، در حالی که ایران همچنان مملو از استعداد است. متأسفانه اتحادیه جهانی کشتی در توسعه این ورزش ناکام بوده و حتی نتوانسته کشورهایی که سابقه کشتی داشتند را حفظ کند و با سیاست کاری هم ارزش و اعتبار مسابقات را پایین آورده است. با این وجود، شایستگی و تلاش کشتیگیران ایرانی باعث شده است که جایگاهی جز قهرمانی برای ایران متصور نباشیم.
پیشکسوت کشتی فرنگی یادآور شد: در گذشته اگر نتوانستیم قهرمان شویم به دلیل کمکاریهای داخلی بوده است. اما اکنون باید این قهرمانی را به فال نیک بگیریم و برای تداوم آن تلاش کنیم. البته در ردههای پایه زنگ خطر وجود دارد، چرا که تیم جوانان یا نوجوانان ما اول میشوند ولی امتیاز تیم روسیه حساب نشده یا تیم کشتی آزاد در فینالها برابر آمریکا شکست میخورد. این نشان میدهد باید در بخش کیفی، علمی و فنی رشد کنیم.
وی تصریح کرد: ما امکانات کمی، سالنها و کشتیگیران زیادی داریم اما از نظر آموزش و دانش روز عقب هستیم. آمریکاییها و ژاپنیها بهترین زیرگیریها و آموزشها را ارائه میدهند، در حالی که ما همچنان با شیوههای قدیمی تمرین میکنیم. کمیتههای فدراسیون از جمله کمیته مربیان، کمیته استعدادیابی و کمیته علمی باید فعالتر شوند تا بتوانند قهرمانی المپیک را تضمین کنند.
نوربخش بااشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهانی زاگرب اضافه کرد: برخی از کشتیگیران در نخستین تجربه جهانی خود خوش درخشیدند و نوید روزهای خوبی را برای کشتی ایران دادند. نفراتی که در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند جزو بهترینها بودند و انتخاب آنها براساس چرخه انتخابی انجام شده است. آمادهسازی تیم ملی نیز در سطح مناسبی بوده است، چرا که در گذشته کشتیگیرانی داشتیم که تنها سه دقیقه دوام میآوردند، اما اکنون وضعیت متفاوت است.
وی افزود: خوشبختانه در این دوره کادر فنی بدون اعمال سلیقه شخصی بهترین نفرات را انتخاب کرده است. این موفقیتها موجب افتخار ایرانیان شده و انگیزهای زیادی به مربیان و کشتیگیران داده است. این قهرمانی ارزش کشتی ایران را در جهان بالا برده است. بسیاری از مربیان ایرانی در خارج از کشور فعالیت میکنند و دلیل آن نیز اعتبار بالای کشتی ایران است. حتی نفرات پنجم تیم ملی ایران در سطح جهانی میتوانند برای کشورهای دیگر قهرمان شوند. این نشاندهنده ظرفیت عظیم کشتی ایران است که باید از آن به بهترین شکل بهره گرفت.
