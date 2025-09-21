علیرضا مهمدی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی شهر زاگرب کرواسی در جریان است، امروز یکشنبه علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان، در مرحله فینال به مصاف الکساندر کوماروف صربستانی رفت که این مبارزه به سود حریف خاتمه پیدا کرد.

مهمدی در دور اول با هانس واگنر از آلمان کشتی گرفت که این مبارزه با نتیجه ۵ بر یک به سود کشتی‌گیر ایرانی به پایان رسید. در دور دوم به مصاف دانیل «الکساندروف» از بلغارستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۱ بر ۳ به سود مهمدی به پایان رسید. در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ژانیشوف حریف قرقیزستانی خود رفت که این مبارزه با نتیجه ۴ بریک به سود ملی پوش ایران به پایان رسید.

پیش از این امین میرزازاده، غلامرضا فرخی و هادی ساروی موفق به کسب مدال طلا شدند.

