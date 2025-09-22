امحای ۷۰۰ دستگاه استخراج غیرقانونی رمز ارز در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، ۷۰۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان در استان قم با هدف مقابله با فعالیتهای غیرقانونی و حمایت از مصرف بهینه انرژی امحاء شد.
این دستگاهها در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ توسط دستگاههای نظارتی و انتظامی کشف و پس از طی مراحل قانونی به انبار اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده بودند.
مراسم امحای این تجهیزات با حضور مسئولان استانی در محل انبار اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی قم برگزار شد.
فعالیت غیرمجاز در حوزه رمز ارز نه تنها موجب خسارت اقتصادی میشود، بلکه مصرف غیرمجاز برق و فشار بر شبکه انرژی را نیز افزایش میدهد که امحاء این دستگاهها گامی مؤثر در حمایت از مصرف بهینه انرژی و حفظ حقوق عمومی شهروندان به شمار میآید.
گفتنی است در ماههای آینده طرحهای گستردهتری برای شناسایی و برخورد با تجهیزات استخراج رمز ارز غیرمجاز اجرایی خواهد شد و تمامی دستگاههای فعال در این حوزه ملزم به رعایت مقررات و اخذ مجوز قانونی هستند.
